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مال وأعمال

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مصر: ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي إلى 7.31 مليارات دولار


ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر إلى نحو 7.31 مليارات دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام المالي الماضي مقابل 4.78 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2020-2021
وقد سجلت استثمارات المحافظ المالية صافي تدفق للخارج بقيمة 15 مليار دولار لتصل الأرصدة التراكمية إلى 37.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 52.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.
ومن ناحية اخرى أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع بنسبة 23.4% على أساس سنوي في يونيو، وبلغ المعروض النقدي 6.61 تريليونات جنيه مصري أو ما يعادل 349 مليار دولار ارتفاعاً من 5.35 تريليونات جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.


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