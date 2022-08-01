تابعة لـ «جي إف إتش» و قَّعت شراكة مع «آي سي جي» بقيمة 400 مليون يورو

مال وأعمال

صرحت مجموعة جي إف إتش المالية قيام كل من شركتها التابعة روبك لإدارة الأصول وشركة آي سي جي العقارية، التي تمثل النشاط العقاري لـ «إنترميديت كابيتال جروب» (آي جي سي)، بالدخول في شراكة لتجميع محفظة خدمات لوجستية حضرية/ لاست مايل عبر إسبانيا. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة أخرى لجي إف إتش فيما تواصل توسعه وتحقيق تطلعات إدارة الأصول للمجموعة مع وجود بصمة أقوى ومحفظة متنامية في أوروبا.

من خلال قيمة الأصول الإجمالية المستهدفة البالغ مقدارها 400 مليون يورو على مدار الـ 18 شهرا القادمة، ستستهدف الاستراتيجية في الغالب الأصول ذات الدخل الطويل الأجل في مواقع قوية متناهية الصغر من خلال البيع المباشر وفرص إعادة التأجير أو عمليات الاستحواذ الثانوية، وستسعى أيضا إلى فرص الأصول المشيدة لغرض خاص والتمويل المستقبلي التي تناسب معايير الاستثمار المستهدفة.

في هذا السياق، قال هيو ماكدونالد براون، الشريك الإداري لشركة روبك» يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الجديدة، التي حددت بالفعل مجموعة قوية من الأصول عبر أسواق المدن الإسبانية الأساسية وأكملت ثلاث عمليات استحواذ استراتيجية. تعتمد الشراكة على سجل روبك الراسخ كمدير أصول لعموم أوروبا ووجودها في السوق الإسبانية، بعد أن أسست روبك إيبريا في عام 2020 في إطار معاملة بقيمة 300 مليون يورو من الخدمات اللوجستية الإسبانية وزيادة طلب المستثمرين للوصول إلى إسبانيا.

