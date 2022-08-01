مروان بودي.. المبدع

مال وأعمال

هو رجل اعمال من عالم اخر، لا يعرف الاستسلام، يحارب بكل طاقته للوصول الى اهدافه، اختير مؤخرا ضمن افضل واقوى 50 قيادياً في قطاع السياحة والسفر بالشرق الاوسط.

أنه «مروان بودي.. صانع الإنجازات والريادة في صناعة الطيران»، والذي استطاع بحكمة واقتدار إدارة «طيران الجزيرة» والوصول بها نحو العالمية، رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها الشركة خلال فترة عملها والتي من أهمها: تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008 وجائحة كورونا، وانتهاءً بالأزمة الروسية الأوكرانية وما أسفر عنها من مشكلات وتحديات واجهت صناعة الطيران محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وهو الرئيس التنفيذي لشركة بودي منذ عام 1995، وقد عمل على إعادة الهيكلة وتحول شركة بودي الى تكتل كبير ضمن كبرى الشركات بالكويت والمنطقة. وبحلول عام 2000، بدأت شركة بودي في انتهاج استراتيجية الدخول في القطاعات الحيوية لصناعة الخدمات، وفي عام 2001، دخلت بودي بقوة الى قطاع النقل العام الذي كان حكراً على الحكومة.

ودخلت المجموعة مجالات متنوعة وحيوية مثل الإعلام، والنقل العام،والطيران التجاري، وتأجير الطائرات، والخدمات اللوجستية، والسلع الأساسية، والخدمات الهندسية، وتوزيع المعدات الثقيلة.

وترتكز رؤية مروان بودي دائماً على خلق قيمة مضافة للمساهمين وشركاء الأعمال، وضمان الأمن والرخاء للموظفين، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت والمنطقة. ويؤمن بودي بالتطوير المستمر، وبانتهاج اساليب مختلفة للتعامل مع الازمات وتخطيها بفعالية.

حلول ابتكارية

ولم تكن بصمة وإنجازات رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة مروان بودي حاضرة في شركة طيران الجزيرة، بل امتدت أفكاره وإسهاماته التخطيطية المتميزة وحلوله الإبتكارية والإبداعية في بيئة الأعمال في العديد من المجالات التي تميزت وتفوقت فيها مجموعة بودي في قطاعات النقل العام والإعلام والسلع الأساسية والخدمات الهندسية ومعدات النقل الثقيل. ومنذ إطلاق عملياتها في 2005، برزت شركة الطيران منذ ذلك الحين كشركة طيران رائدة في المنطقة، إذ تخدم الوجهات الأكثر طلبا في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وذلك من مقرها في الكويت، كما تدعم الشركة رؤية كويت جديدة لعام 2035 التي تطمح الى مواصلة التوسع اقتصادياً وزيادة قدراتها الاستثمارية في مجال صناعة الطيران.

قدرة عالية

كما يعد بودي واحداً من أهم المخططين في مجال صناعة الطيران الذين أثبتوا قدرة عالية في إدارة تلك الصناعة وتحقيق نجاحات تلو النجاحات وتمكن من التحليق بطيران الجزيرة في العديد من المحطات حول العالم. وفي مجال التخطيط السليم، اكد بودي على أهمية التنوع في الخطط والريادة التي تتمتع بها إدارة طيران الجزيرة، حيث أشار إلى أن طيران الجزيرة يستهدف تدريب وتوظيف طيارين محليين قائلاً « لدينا تنوع في خططنا وبدأنا بتدريب الطياريين، وسنوفر أكثر من 200 وظيفة لطيارين محليين، وذلك لتشجيع قطاع الطيران بالكويت، وسنفتتح أكاديمية لشركة طيران الجزيرة، فضلا عن توقيع عقد جديد مع ايرباص بقيمة 3.2 مليارات دولار للاستحواذ على 28 طائرة، وسنعلن قريباً عن بدء تسلم الطائرات من هذه الصفقة خلال الـ 4 سنوات القادمة، إذ سنصل إلى 36 طائرة».

خطط مستقبلية

وفي استعراض منه لأهم الخطط المستقبلية لطيران الجزيرة، اشار بودي إلى أن الشركة وسّعت استثماراتها مع عودة السفر إلى وضعه بعد انحسار جائحة كورونا، إذ قامت بتشييد مبنى لـ «طيران الجزيرة» ونتطلع إلى توسيعه، واليوم وصل استيعاب المبنى إلى 3.8 ملايين راكب، وسنصل إلى 5 ملايين خلال السنوات الثلاث المقبلة». واضاف أنه كلما زادت الرحلات انخفضت أسعار التذاكر في العام الحالي، «ولدينا محطات جديدة في أوروبا وبراغ وفيينا، وأكبر وجهات السفر لدينا هي إلى السعودية، وكذلك لدينا محطات لتشغيل العمالة إلى الكويت من الهند تحديداً من نيبال».



40 مليوناً

وما يعزز خطط الشركة المستقبلية أن لديها مخزون نقدي كبير بنحو 40 مليون دينار، أما فيما يتعلق بتمويل صفقات الطيران، فإما أن يكون عن طريق البنوك أو عبر البيع وإعادة الاستئجار، مؤكداً أن الشركة لديها مشاريع لتطوير أعمالها ولديها مشروع لتطوير السوق الحرة، ويتم العمل على تحقيق شراكات عالمية، وارتفعت نسبة حضور المستثمرين الأجانب إلى 8 في المئة. وأشار إلى أن الشركة وضعت خطة لخمس سنوات، مبيناً أنه أن من الأفضل للشركة أن تحصل على العدد الجديد من الطائرات بطريق واحد أن يكون كلهم تأجير أو كلهم تمليك. قائلاً: إن شراء الطائرات أصبح «مغريا» في الوقت الحالي، متوقعا أن يكون هناك فرصة للشراء في المرحلة القادمة وأن يكون هناك توازن بين حجم الأسطول المستأجر وبين المتعاقد عليه بالشراء»، وقال ان التمويل سيكون غالبا من خلال قروض من بنوك أجنبية وبضمان من المصنعين.

تحديات عاتية

واوضح بودي في تعليق منه على تداعيات الحرب «الروسية- الأوكرانية»، بأن أسعار الوقود هو التحدي الأكبر الناتج عن تلك الحرب، قائلاً: عند المقارنة بالربع الأول من 2019 نجد أن تكلفة الوقود كانت تشكل 25 في المئة من تكلفة تشغيل «طيران الجزيرة»، لكنها ارتفعت حالياً وأصبحت تشكل 37 في المئة من تكلفة التشغيل. ولم تكن الحرب الروسية الأوكرانية هي الأزمة الوحيدة التي واجهتها طيران الجزيرة، بل إن الشركة تمكنت من مواجهة العديد من التحديات العاتية في 15 عاماً الماضية نجحت من الصمود أمامها جميعاً وشملت تحديات اقتصادية اقليمية وعالمية وتحديات جيوسياسية في عدد من البلدان التي تخدمها، والتقلبات النفطية، والطاقة الفائقة والمنافسة القوية من شركات الطيران الحكومية. وانعكس مواجهة «طيران الجزيرة» لجميع تلك التحديات على عودتها بعد الجائحة بشكل أقوى مما كانت عليه قبلها.

مسؤولية مجتمعية

قامت طيران الجزيرة بدور متميز في مجال المسؤولية المجتمعية ودعمها للاقتصاد الوطني خلال الجائحة، فقد تحملت الشركة كامل المسؤولية لضمان استمرارية أعمالها التجارية، واتخذت إجراءات حاسمة لتخفيف الانعكاسات الناجمة عن أزمة وباء كوفيد-19 الذي أثر على قطاع السفر بأكمله. وشملت هذه الإجراءات تعديل توصية مجلس الإدارة إلى عدم توزيع الأرباح وكذلك استخدام تسهيلات السحب التي لم يتم استغلالها سابقاً، بهدف دعم سيولة الشركة. كما قامت الشركة باتخاذ إجراءات حصيفة ومحورية حرصاً على وضع الموظفين والعملاء في الأولوية.

وتعليقاً منه على هذا الدور قال بودي: «نواصل العمل على تخطي هذه المرحلة، نبقى ملتزمين بدورنا كشركة كويتية لنواصل العمل على دعم الاقتصاد والامتثال بواجبنا الوطني». كما قامت الشركة بتوفير عدد من طائراتها لخدمة الشحن الجوي ودعم استمرارية الأعمال وامكانات شحن المنتجات الأساسية، فيما وضعت أسطولها تحت تصرّف دولة الكويت لدعم الجهود التي تقوم بها الدولة في إجلاء المواطنين وإعادتهم سالمين للكويت. كما حولت الشركة مواقف «Park & Fly» التي كانت مخصصة للمواقف الطويلة الأمد وتسجيل الحقائب عن بُعد، ليكون أول مركز للفحص السريع بالسيارة لفيروس «كوفيد - 19» وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

أرباح قياسية

وقد انعكست الجهود الجبارة التي بذلتها إدارة «طيران الجزيرة» تحت قيادة بودي بشكل إيجابي على البيانات المالية للشركة التي تمكنت من تحقيق نتائج قياسية تمثلت في تحقيق صافي أرباح بلغت 3.8 ملايين دينار لفترة الربع الأول من عام 2022، مقارنة بصافي خسائر بلغت 5.2 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2021، وبلغ إجمالي الإيرادات لهذه الفترة 35.7 ملايين دينار، بزيادة بنسبة 339.2%، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 199.3% إلى 5.3 ملايين دينار.

وقد دعم تلك الأرباح الزيادة في عدد الركاب بما يقارب الستة أضعاف، إذ جاء ذلك مع تخفيف القيود على السفر في مطار الكويت الدولي وزيادة الطاقة الاستيعابية تدريجيا إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة، حيث انعكس ذلك أيضا إيجابيا على معدل إشغال المقاعد الذي ارتفع بنسبة 28.7% إلى 75.2%.

