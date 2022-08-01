رعاية كبار السن بين الشريعة والتشريع

أمي وأبوي تاج راسي

إن رعاية كبار السن في الإسلام تعتبر نموذجاً أمثل للتكافل الاجتماعي، فالقيم الإسلامية الأصيلة، تحث على تعزيز العلاقة بين البشر من خلال رحمة الصغير والضعيف، وتوقير الكبير، وتحترم العالم والسلطان،



وذلك حفاظاً على تماسك الأسرة وعدم تفكك وضعف العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين أفرادها، وحتى لا يصل الأمر بينهم إلى عدم التلاقي والاجتماع إلا في المناسبات الدورية فرحاً كانت أو حزناً، فالإسلام لا يرضى للإنسان إلا أن يحيا كريماً عزيزاً موقراً، وليس من البر قطيعة الوالدين وكبار السن وهجرهما، أو تكليف غير الأبناء كالخدم للقيام بواجبهم أو تركهم يعانون من الوحدة الموحشة، فالإنسان ليس مجرد مخلوق يأكل ويشرب، الإنسان له تطلعات وطموحات وحقوق أدبية، ومن حق الأب والجد أن يعيش مع أولاده وأحفاده، ومن حق الأحفاد أن يستفيدوا من تجارب جدهم، وأن يؤنسوهم بالتواصل معهم والقيام بواجباتهم التي شرعها الله سبحانه وتعالى وكفلها القانون.



إن التشريع الإسلامي منزل من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو صالح للتطبيق في كل زمان ومكان، لأنه جاء متفوقاً على جميع التشريعات الوضعية، وفيه من الوضوح الذي لا يمكن لأي مخلوق أن ينكره، وينفرد التشريع الإسلامي بتوسعه المستمر في حل مشكلات الناس على مر العصور، في مقابل عجز التشريعات الأخرى في هذا المضمار، وذلك لأن التشريع الإسلامي لم يحصر نفسه في نطاق نظريات اقتصادية أو سياسية ضيقة، ويتميز التشريع الإسلامي بقابليته للتجديد والتطوير دائماً، وليس التبديل أو التغيير، ويحيط بهذه الخصائص جميعها أن التوحيد هو المهيمن دائماً على جميع موضوعات التشريع الإسلامي، عن أي أمر آخر من الأمور التي يتهاون فيها كثير من الأفراد في ممارسة حياتهم التي بدأت بالفعل تؤثر سلباً في عادتهم وتقاليدهم، خصوصاً في كيفية التعامل مع كبار السن والوالدين، الأمر الذي قد يصل إلى مرحلة العقوق بدلاً من البر.



إن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف مليئة بالنصائح والإرشادات التي إن اتبعها الفرد في تعامله مع الوالدين وكبار السن لأصبح المجتمع مثالياً وكثيرة هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد ذلك، كما أن القيم الإسلامية من خلال نظرة الإسلام إلى كبار السن من منطلق الكرامة الإنسانية التي قررها لكل فرد من بني آدم - قد اهتم بالإنسان في جميع مراحل حياته، حيث يقول الله - تعالى -: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)، ومراحل حياة الإنسان هي قوة بين ضعفين؛ شباب بين طفولة وشيخوخة، وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك في قوله - تعالى -: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ)، فالإنسان لا محالة أي إنسان تبدأ حياته بطفولة ضعيفة، قد تنتهي بشيخوخة ضعيفة أيضاً - إذا أمد الله في عمره، فيصبح في حاجة إلى رعاية غيره من أبنائه وأحفاده وأخوته ومن جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.



وسعت الكثير من الدول الى تشريع وسن القوانين بشأن الرعاية الاجتماعية لكبار السن، وفي هذا السياق أصدرت دولة الكويت القانون رقم (18) لسنة 2016م بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، ومن وجهة نظري بأن أهمية القانون تكمن في تطبيقه بطريقة تتفق والأهداف التي حددها الشرع الإسلامي ومواد دستور الدولة والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، فالمذكرة الإيضاحية للقانون نصت على أن كبار السن جزء مهم من المجتمع الكويتي، وانطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية كل فئات المجتمع ودورها الفعال في زيادة التنمية، فقد أصبح من الضروري تطوير التشريعات المتعلقة بالمسنين فهم إذا كانوا قد تركوا الحياة العملية فهذا لا يعد دليلاً على عجزهم، فالخبرة والحكمة اللتان يملكانهما من خلال العمل الطويل تشكلان ثقلاً ووزناً لابد أن يعتد به.



ونتيجة التطوير الذي نعيشه وتغير مشاكل المجتمع وتعقيداتها، بحيث لا يجد كبير السن من أفراد الاسرة من يتفرغ لخدمته أو يسهر على راحته، فقد أصبح لزاماً أن توجد المؤسسات المتخصصة في رعاية كبار السن واصبح من الواجب التفكير في ان المشكلة لا تعالج فقط بتوفير سكن وملبس ومأكل، وإنما الرعاية يجب أن تمتد لتشمل تقدير الآخرين لهم وتعاطفهم معهم وتكون صداقات في المجتمع، وبذلك ينمو الأمل في البقاء والحياة في المجتمع ويتوافر لهم الرضا والاستقرار النفسي، فالمسن يحتاج أكثر من غيره الى الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وهنا فإن التعاون بين المؤسسات الصحية ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئات الشباب والرياضة وجمعيات النفع العام وقطاعات أخرى كالمؤسسات الوطنية للتمويل وغيرها، يمكن أن يساعد في توفير المناخ الصحي والنفسي والاجتماعي للمسن والذي يساعده على مواصلة نشاطه ودوره في الحياة الكريمة والآمنة البعيدة عن المخاطر بأشكالها كافة، وترجمت ذلك المادة (11) من دستور دولة الكويت تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.



وانطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية والأدبية، ونظراً لحاجة المسن والقائمين على رعايتهم، والعاملين معهم بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية في مجال رعاية وخدمة وتدريب وتأهيل المسنين الذين ترعاهم الدولة عن طريق المؤسسات الحكومية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم وما عليهم من التزامات تقتضي بها، حتى لا يضيع حق لهم، ولا يفرط في واجب أو التزام مفروض عليهم. وحيث إن الجمعية تعمل على توعية المسنين والقائمين على رعايتهم بل جميع أفراد الأسرة والمجتمع بالتشريعات التي تصدر،



فقامت الجمعية بطباعة كتيب إرشادي وتوعوي يشتمل على القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وكذلك المذكرة الإيضاحية واللائحة التنفيذية للقانون، وذلك ليسهل الرجوع إليها من قبل كل من له علاقة ولكل المهتمين بأحكامه. لذلك يتحتم على جميع العاملين والمستفيدين استثمار هذه الجهود والارتقاء بها بدرجة تضمن تحقيق الأهداف والسياسات العامة للدولة، والسياسات الأساسية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن رعاية وخدمة وتدريب وتأهيل المسنين. آملين أن تتحقق الفائدة المرجوة للجميع.

