مشاركة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في ملتقى الشباب التطوعي الثامن لعام 2022م

أمي وأبوي تاج راسي

سنتطرق في هذا التقرير لمشاركة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في فعاليات الملتقى الشبابي التطوعي الدولي لعام 2022م في نسخته الثامنة، الذي تم تنظيمه من قبل الاتحاد العربي للعمل التطوعي خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو 2022م، عبر البرنامج الافتراضي زووم بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين من الدول العربية والخليجية، وقدم المشاركون ورشتي عمل، الأولى بعنوان (العمل التطوعي مع ذوي الاحتياجات الخاصة)، والورشة الثانية بعنوان (كيفية تأسيس وقيادة مجموعة تطوعية).



وسنتناول في تقرير اليوم محاور الورشة التدريبية التي قدمها المدرب المعتمد بالتنمية البشرية الأستاذ منصور السلامين أمين السر العام للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بعنوان (العمل التطوعي مع ذوي الاحتياجات الخاصة)، وبدأ السلامين الورشة التدريبية بتوجيه الشكر والتقدير لجميع العاملين في الاتحاد العربي للعمل التطوعي بجميع مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية، وعلى رأسهم الدكتور يوسف الكاظم رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأستاذ يوسف السويدي أمين عام الاتحاد، والأستاذ جاسم الشبلي الرئيس التنفيذي للملتقى الشبابي التطوعي، كما شكر كل الأخوات والأخوة المشاركين في ورشة العمل وتخصيص جزء من وقتهم الثمين والهام تطوعاً ومساهمة منهم في مساعدتنا على نشر الوعي وخدمة المجتمع، ولعل الجهود التي يبذلها أعضاء الجهاز التنفيذي في هذا الملتقى تستحق الشكر والثناء الجليل، متمنياً للجميع التوفيق والعمل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد بين السلامين أهم محاور الورشة التدريبية التي تتمثل بالآتي:



التعريف العام للعمل التطوعي:



الجهود المبذولة من فبل افراد متطوعين من دون مقابل مادي بهدف إحداث تغير إيجابي مطلوب/ كما يعرف برنامج الأمم المتحدة التطوع على انه عمل غير ربحي لا يقدم نظير اجر معلوم، وهو عمل غير وظيفي او مهني، يقوم به الافراد من اجل مساعدة وتنمية مستوى معيشة الاخرين، مبيتاً أن الإنسان لا يستطيع ان يعيش في معزل عن الآخرين، الله سبحانه خلقنا لنتعايش مع الآخرين، سواء على المستويين الاسري او المجتمعي.



مفهوم العمل التطوعي:



بذل الأعمال الإنسانية للآخرين من دون انتظار المقابل، سواء أكان ماديا أو مصلحة شخصية في العديد من المجالات المختلفة للمصلحة العامة، فالعمل التطوعي بمفهومه الشامل يرتكز على:

? العمل التطوعي ليس فيه الزام للشخص بل هو عمل يقدم طواعية.

? دوافعه ذاتية نابعة من الشخص نفسه.

? نافع للشخص المتطوع وللآخرين.

? يجب ان لا يكون العمل التطوعي ذا نظرة مادية أو مصلحة دنيوية، بل يكون ذي نظرة أخروية ابتغاء مرضاة الله عز وجل.

أهمية العمل التطوعي:

? غرس مفهوم الروح الوطنية والإنسانية خصوصاً عند الشباب.

? اكتشاف الذات والقدرات والامكانيات.

? الارتقاء بالمجتمع بشكل عام من خلال مؤسساته الحكومية والأهلية.

? الارتقاء بالسلوك الإنساني وتعزيز الإيجابية في الانتماء الوطني.



تعريف الفئات الخاصة:



? يعبر مصطلح الفئات الخاصة عن فئة من المجتمع، الذين يختلفون اختلافاً ملحوظاً عن الأفراد العاديين يفقدون أو لديهم إمكانيات غير موجودة عند الاخرين.

? وتظهر هذه الاختلافات في الجسد أو الفكر أو وفي الحس، سواء أكانت هذه الاختلافات دائمة مثل تلك الناتجة عن أمراض عقلية أو وراثية أو جسدية.

? احتياجاتهم تختلف عن احتياجات باقي أفراد المجتمع.

? يحتاجون إلى معاملة خاصة اما تكون نتيجة لإصابتهم بنوع من الإعاقة إما جسدية أو عقلية او حسية او اجتماعية نفسية حرمتهم من التأقلم وممارسة شؤون حياتهم مثل الأصحاء الاسوياء.

? او بحاجة الى معاملة ذات طابع خاص ومميز كونهم يمتلكون مواهب وقدرات عقلية فائقة.

العمل التطوعي مع الفئات الخاصة:

? ان العمل التطوعي مع الفئات الخاصة يعد عملاً إنسانياً يمنح هذه الفئة فرصة الإحساس بالأمل والتفاؤل.

? كما يساعدها على العيش الكريم والاندماج الفعلي بالمجتمع.

? يمنحها الشعور بانه فرد مرغوب فيه بالمجتمع وان له أهمية.

? كما ان العمل التطوعي يمنح المؤسسات التي تهتم بهذه الفئات التميز في تقديم الخدمات والارتقاء في العمل المؤسسي ذي الطابع الإنساني.

? يعطي للمتطوع الفرصة لاكتشاف الذات وتطويرها وتسخيرها لخدمة الغير.

? إعطاء فرصة للمتطوع لان يكون له دور فعال في التنمية المجتمعية والاحساس بأهميته، وان له القدرة على الإنجاز والعطاء.

? تعديل السلوكيات السلبية لدى بعض المتطوعين وتحويلها الى سلوكيات إيجابية تخدم المجتمع وكذلك الوقاية من الوقوع في المحظور.



المهام التي سيقوم بها المتطوع لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة:



? منح فرصة للمتطوع بان يثق بنفسه وقدراته وإمكانياته.

? منح فرصة للتدريب والتأهيل على كيفية التعامل مع الفئات الخاصة.

? فتح المجال امام المتطوعين في التطوع بمؤسسات المجتمع المدني واحتوائهم.

? دعم انشطتهم ومشاريعهم بما يتماشى مع سياسة المؤسسة وطبيعة العمل.

? توفير الحماية القانونية للمتطوع والجهات التي سيتطوع بها.

? ان يكونوا شركاء في وضع خطط العمل وتحقيق النجاح.

? تنفيذ سياسة المؤسسة التي تم التطوع بها واحترام القوانين والتعليمات.

? ان يتقبل الفئة التي سيعمل معها ويحافظ على كرامتها والتمسك بمبدأ السرية التامة.



القانون المقترح بشأن العمل التطوعي مع الفئات الخاصة:



? يحتاج العمل التطوعي الى قانون ينظم عملية التطوع بحيث تكون هنا مظلة قانونية تحمي المتطوع وكذلك المؤسسة التي سيتطوع بها، وحماية متلقي الخدمة من خلال عقد يبرم بين المتطوع والمؤسسة، لذا فإنه من الأهمية بمكان اصدار قانون التطوع حتى يحفظ حقوق المتطوع وواجباته.

? يتم صياغة عقد تطوع يلتزم بمقتضاه المتطوع بصورة شخصية وتلقائية بإنجاز ما يوكل إليه من نشاط دون أجر وبكامل الأمانة والانضباط وفي نطاق احترام القانون وحقوق الأفراد وكرامتهم. عقد التطوع: اتفاق كتابي محدد المدة ينظم العلاقة بين المتطوع والمنظمة وفق مقتضيات هذا القانون، يجب على المنظمة أن تراعي عند تنفيذ النشاط التطوعي تناسب الأعمال المكلف بها كل متطوع مع بيان مؤهلاته وقدراته الفكرية والبدنية، وأن تجنبه قدر الإمكان التعرض إلى أي ضرر.. تنطبق مقتضيات التشريع الجاري به العمل المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية على المتطوعين الخاضعين لأحكام هذا القانون.



تجربة دولة الكويت في مجال التطوع مع الفئات الخاصة:



? قامت دولة الكويت من خلال خططها التنموية المتعاقبة بإطلاق مبادرة حملة توعوية تشجع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي مع الفئات الخاصة تحت شعار (انا كويتي وهذا طبعي).

? تخللت المبادرة العديد من الفعاليات والبرامج التأهيلية والتدريبية والتثقيفية في مجال العمل مع الفئات الخاصة التي ترعاها المؤسسات الحكومية والأهلية.

وبين السلامين أن الإعاقة لم تكن أمراً مقبولاً في المجتمعات القديمة، وذلك بسبب طبيعة الحياة المتطلبة لقوة البدن ليستطيع الفرد القيام بالأعمال، كما كانت تسيطر عليها الروح العسكرية، لذا عانى ذوو الاحتياجات الخاصة الكثير من الاضطهاد والظلم والنبذ والإهمال في حياتهم، حتى أنهم كانوا يُمنعون من الطعام، أو يُقتلون صغاراً من دون رحمة ولا شفقة، ومن الشعوب التي نبذت ذوي الاحتياجات الخاصة في ذلك الوقت؛ روما، وأسبرطة، والعديد من قبائل الجزيرة العربية وغيرها.



أما في العصر الحديث فبدأت الدراسات الإنسانية تظهر في الجامعات، وذلك بإنشاء تخصصات مثل علم الاجتماع وعلم النفس، والتي أدركت أهمية العناية بالإنسان، لأنه الأساس في تطور المجتمعات، وتوسع هذا الاهتمام للعناية بالأفراد الضعفاء والعاجزين، لتخليصهم من الظلم وضمان حقوقهم، وتوفير الوسائل المختلفة لمساعدتهم، وذلك لتحقيق هدفين هامين: الأول هو الاستفادة من طاقاتهم، لأنهم يمتلكون طاقات لا توجد عند غيرهم، والثاني هو مساعدتهم على التكيف مع المجتمع، وقد ظهرت وسائل تعلم الطفل ذي الاحتياجات الخاصة، مثل: الحروف المنقوشة للمكفوفين، ولغة خاصة للمصاب بالبكم والصم، وإعادة التأهيل الجسدية بالجراحات الطبية والأطراف الصناعية وغيرها.



ووضح السلامين أن الإنسان بطبعِهِ لا يستطيعُ العيش بمفردِهِ؛ بل يحتاجُ إلى أنْ يكونَ ضمن مُجتمعٍ، ومع مجموعةٍ من الأشخاص، سواءً في منزلهِ، أو مكان دراستِهِ، أو عملهِ؛ لأنّ الخصائص الاجتماعيّة هي مِن سِمات الطّبيعة الإنسانيّة، فالفطرةُ السّليمة تدعوُ الإنسان دائماً إلى تقديمِ الخير وتنحية الشرّ بشكلٍ نهائيّ. تُعتبرُ الأعمالُ التطوعيّة من أحد المصادر المُهمّة للخير؛ لأنّها تُساهمُ في عكسِ صورةٍ إيجابيّة عن المجتمع، وتوضحُ مدى ازدهاره، وانتشار الأخلاق الحميدة بين أفراده؛ لذلك يعدُّ العمل التطوعيّ ظاهرةً إيجابيّةً، ونشاطاً إنسانيّاً مُهمّاً، ومن أحد أهمّ المظاهر الاجتماعيّة السّليمة؛ فهو سّلوكٌ حضاريّ يُسهمُ في تعزيزِ قيم التّعاون، ونشر الرّفاه بين السُكّان.



أنواع العمل التطوعي وأشكاله:



أكد السلامين أن العمل التطوعي هو تقديمُ المساعدةِ والعون والجهد مِن أجل العمل على تحقيقِ الخير في المُجتمعِ عُموماً ولأفراده خصوصاً، وأُطلقَ عليه مُسمّى عملٍ تطوعيّ، لأنّ الإنسان يقومُ به طواعيةً من دون إجبارٍ من الآخرين على فعله، فهو إرادةٌ داخليّة، وغَلَبةٌ لِسُلطة الخير على جانبِ الشرّ، ودليلٌ على ازدهارِ المُجتمع، فكلّما زاد عددُ العناصر الإيجابيّة والبنَاءة في مجتمعٍ ما، أدّى ذلك إلى تطوّره شكلاً ونوعاً ومضموناً.



فالعمل التطوّعي له العديدُ مِنْ أشكالِ الأعمال، والأنشطة التطوعيّة التي تُسهمُ في تحقيقِ الفوائد للمجتمع، ومن أهم هذه الأشكال:

? التطوّع الافتراضيّ أو الإلكترونّي؛ أيّ التطوّع عن بُعد عن طريق شبكة الإنترنت. التطوّع الشّامل؛ أيّ التطوّعُ على مدار السّاعة (سبعة أيام في الأسبوع). التطوّع القصير الأجل؛ أيّ عملُ المتطوّعيّن لأوقاتٍ قصيرة ومُحدّدة مسبقاً.

? التطوّع في المنشآت الربحيّة كالشّركات والمُؤسّسات من أجل الحصولِ على خبرةٍ أو مهارةٍ ما. التطوّع في الدّوائر الحكوميّة؛ حيثُ تَستعين المُؤسّساتُ الحكوميّة بالمُتطوّعينِ بشكلٍ كبير.

? التطوّع في مُنظّمات خدمة المجتمع (المنظّمات غير الربحيّة).



حقوق المتطوّعين:



يجبُ أن يفهمَ المُتطوّعُ دورِهُ جيّداً في العمل التطوّعي من خلال معرفة الحقوق الخاصّة به ضمن نطاقِ العمل، وهي: العمل في أماكنَ آمنةٍ تتميّزُ بالمواصفات الصحية. الشّعور بالاحترامِ والثّقة من القائمين على المؤسّسة المَسؤولة عن التطوّع. تقدير جهود المتطوّع من خلال الحصول على ردودِ فعلٍ إيجابيّ. أنْ يمتلكَ المُتطوّع حقّ استخدام المرافق الخاصّة بالمُؤسّسة. معرفة معلومات حول المُؤسّسة أو المُنظّمة التي يعملُ بها. تقديمُ وصفٍ حول طبيعة العمل التطوعيّ للمُتطوّع، وتحديد الأدوار والمَهام المطلوبة، والسّاعات الخاصّة بالعمل. توفير التّدريب المُسبق والإشراف والمُتابعة الكافيّة للمُتطوّعين. الحصولُ على فترات راحة مناسبة. توفيرُ الدّعم الكامل لكل مُتطوّع. المُحافظة على البيانات الشخصيّة والخاصة بكل مُتطوّع.



وختم السلامين الورشة التدريبية مؤكداً على قدرة المتطوعين في العمل والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يختلفون اختلافاً ملحوظاً عن الأفراد العاديين، وتظهر هذه الاختلافات في الجسد أو الفكر أو وفي الحس، سواء كانت هذه الاختلافات دائمة مثل تلك الناتجة عن أمراض عقلية أو وراثية أو جسدية، أو التي تحدث بشكل متكرر، مثل الصرع، الأمر الذي يحد من قدرتهم على ممارسة النشاطات الأساسية والشخصية والاجتماعية، وفي مفهوم آخر يشير إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم مجموعة من الأفراد لديهم قصور في التعلم، واكتساب الخبرات،و المهارات مثل الأشخاص الأصحاء، وهذا القصور نتيجة لعوامل وراثية أو عوامل بيئية مكتسبة،



وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الإعاقة تعني حالة من القصور في قدرات الفرد الجسدية أو الذهنية،و السبب في ذلك الأمر يعود إلى العوامل الوراثية أو البيئية التي تسبب للفرد إعاقة تمنعه من تعلم الأنشطة كغيره من الأصحاء، وبالرغم من كل هذه الإعاقات التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة فإن العمل التطوعي معهم يعتبر نعمة من نعم الله، التي انعم بها على البشرية ومتعة إنسانية تحقق الرضا والشعور النفسي لمن يتطوع للعمل معهم.

