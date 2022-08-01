الهدوء... بعد العاصفة

وطن النهار

1 - أم علي



اجتمعت مجموعة من حريم الفريج في بيت أحد الجيران، واشتكين من شح ماء الشرب في الأيام القليلة الماضية، ولاحظن أن عميلهن صاحب الحمار الذي ينقل عليه الماء بواسطة ثلاث قرب لم يمر على بيوتهن لفترة ليست بالقصيرة، وكذلك الذي ينقل بواسطة اثنين من القواطي، الذي كان يستعمل أصلاً في نقل الكاز، فاستخدم لنقل الماء بواسطة عمود يوضع فوق كتف بائع الماء هذا، وهذا الرجل لم يظهر له أثر هو الآخر، وانتشر في البلاد بأن هناك تأخيراً في وصول أبوام الماء وهناك نقص شديد بالماء لدى الجميع.



خرجت أم علي من بيتها في الصباح الباكر قاصدة بوم الماء، ولما وصلت النقعة وجدت بوماً واحداً بالقرب من الساحل، وهناك عدد كبير من الناس بانتظار الحصول على قليل من الماء، وان الحمارة مع حميرهم (الحمارة هم الرجال الذين يبيعون الماء بواسطة القرب على ظهور الحمير) وقد اقتربوا من البوم داخل البحر حتى وصل مستوى الماء الى نصف قامتهم، وعدد كبير آخر من عامة الناس من الرجال والنساء يقفون تحت لهيب الشمس بانتظار الفرج، وبعد فترة جاء رجل يبدو عليه أنه مسؤول وعلى دراية بواقع الحال فأشار الى الناس أن يذهبوا إلى بركة الماء القريبة من هذا المكان، لأن بوماً كاملاً قد أفرع ماءه في البركة مساء يوم أمس، وهناك فرصة كبيرة للحصول على الماء، فأسرع الناس إلى البركة ومعهم أم علي، ملأت أم علي الزيلة التي كانت معها (الزيلة قوطي مصنوع من الصفيح الرقيق مخصص أصلاً لنقل السوائل من مشتقات النفط كالكاز - الكيروسين - ولكن بعد تنظيفه تستعمل لنقل الماء)



فجاء رجل شهم شكردي رفع الزيلة من الأرض ووضعها فوق رأس أم علي، وكانت أم علي قد أعدَّت لهذا الغرض قطعة من القماش عملتها على هيئة عقال أو عمامة صغيرة تضعها فوق قمة رأسها وتضع الزيلة فوقها، وعادت أم علي إلى البيت ماشية على الاقدام والزيلة فوق رأسها ثابتة بتوازن تُحسد عليه وهي تمشي حافية القدمين إذ أنها لا تملك سوى زوج واحد من النعال تحتفظ بها للزوارة أو المناسبات المهمة. وتسير عبر السلبك والماء ينزل من الفتحة في أعلى الزيلة فتسقط قطرات الماء فوق ظهرها وعلى كتفيها وعلى وجهها المغطى بالبوشية، فتخرج المسكينة أم علي لسانها لتذوق قطرة من الماء، أو تدخل جزءاً من البوشية في فمها لتلتقط بعض قطرات من الماء.



وعند وصولها البيت أنزلت الزيلة من فوق رأسها وهي تحس بألم شديد في رقبتها، ولكن كل هذا لا يهم طالما حصلت على بعض الماء لبيتها وأولادها، وقبل أن تصب الماء في الحِبّ وضعت غترة على فوهة الحب حتى تمنع الأوساخ والديدان من الدخول في الحب، إذ أن الديدان تتكاثر بسرعة وسهولة داخل فنطاس الماء (الفنطاس هو خزان أو تانكي الماء الذي يُصنع من الخشب ويستعمل على ظهر السفن قديماً)، وأفرغت بقية الماء في البيت (البيت درام مصنوع من المعدن القوي يستعمل لنقل السوائل كالنفط وبعد تنظيفه يستعمل في البيوت كخزان للماء).

والآن فقط ارتاح بال السيدة أم علي لوجود الماء داخل بيتها، وكما هو معروف أن الماء هو الحياة... والحياة هي الماء، وأم علي كسيدة كويتية هي دائماً في صراع في الحياة من أجل البقاء، فهي وأمثالها من الحريم تخرج الواحدة منهن من مشكلة اليوم حتى تدخل في مشكلة أخرى غداً، في ظرف عدم وجود رب الأسرة في البلاد، فهو إما بالغوص وإما بالسفر إلى الديار البعيدة كالهند. رغم هذا ما أن تضع أم علي رأسها على الوسادة ليلاً، تنام مرتاحة الضمير قريرة العين راضية بنصيبها من الدنيا، ولسان حالها يقول الحمد لله... والله لا يغير علينا... إحنا أحسن من غيرنا... والله يعز الصباح.



2 - أم أحمد



استيقظت السيدة أم أحمد في الصباح الباكر كعادتها عند طلوع الشمس على صياح ديك الجيران، حيث انها لاتملك ساعة منبه، الا أن ساعتها البيلوجية كافيه لإيقاظها كل يوم في نفس الميعاد، قدمت أم أحمد الفطور لابنها البكر أحمد، لأنه الآن هو رجل البيت ورب العائلة، يذهب إلى العمل في العمارة ليتعلم مهنة القلافة كأبيه وجده، وبعد ذلك خرجت من البيت باكرة قاصدة المستشفى الأمريكاني فعبرت السكيك والفرجان والبرايح، معها ابنها المريض خالد إذ أنه يبدو هزيلاً وضعيف البنية وليس له شهية للطعام، وفي الطريق كانت تحمله تارة وتجعله يمشي تارة أخرى، ومعها ولدها الثالث عبدالله، أخذته معها لأن ليس هناك من مكان تضعه فيه، ولما وصلت المستشفى وجدت عدداً كبيراً من الناس سبقوها وجلسن على الكراسي في الليوان، فاضطرت هي ومجموعة أخرى من النساء أن يجلسن على الكاشي على الأرض، وبعد فترة قصيرة من وصولها، ظهرت لهم ممرضة (سستر) بيدها كتاب صغير تقرأ منه بعض التراتيل وبعضاً من أقوال السيد المسيح،



وهي تقول لهم أغمضوا أعينكم لأن السيد المسيح سوف يمر من أمامكم، وهؤلاء الناس لهم تجارب سابقة بهذه الأقوال، فلم يكترث أحد مهم بهذا الكلام، وجل همهم هو الاسراع بالدخول على الطبيب وأخذ الدواء، وبعد فترة من الانتظار جاء دور أم أحمد وولدها ودخلا على الطبيب لويس أسكدر المعروف والمحبوب لدى الكويتيين، فأعطى ابنها حقنة (أبرة) وبعض الأدوية، ثقة أم أحمد كبيرة بالمستشفى الأمريكاني وبالأخص بالدكتور إسكدر، وتقول عن حقنته إن إبرة الدكتور ممتازة وحدة بوحدة وقد اشتهرت إبرته بانها كافية شافية، وقفلت راجعة الى منزلها عابرة نفس السكيك والفرجان والبرايح وقد اشتدت حرارة الجو، فبدت المسكينة تسبح في عرقها، وما أن وصلت على رأس العاير الذي يقود الى بيتها، حتى وصل الى سمعها نداء المؤذن من فوق مئذنة المسجد، رافعاً صوته الله أكبر إيذاناً بدخول وقت صلاة الظهر.



دخلت أم أحمد البيت وذهبت رأساً إلى المسبح (الحمام) وأخذت تصب فوق رأسها دلواً من ماء البئر (الجليب - القليب) واحداً بعد الآخر، لتطفئ على نفسها حرارة الجو بالماء البارد من الجليب (ماء الجليب يكون دافئاً في الشتاء وبارداً نوعاً ما في فصل الصيف) وخرجت من الحمام مسرعة ذاهبة صوب الملالة (الملالة عبارة عن قطعة عادة تكون مربعة معلقة من أطرافها بسلك أو حبل في جندل العريش) وفائدة الملالة إنها تكون مرتفعة عن الأرض بقدر قامة رجل لا يصل إليها الهوام كالنمل والصراصير والفئران والسحالي، وانزلت من الملالة قدراً يحتوي على الغبيبة (الغبيبة كما هو معروف لديكم هو طعام زائد أو فائض من اليوم السابق (عادة تكون عيش)، قامت بتسخين القدر وهو شديد السواد من الخارج لكثرة تراكم السنوات عليه، نتيجة الدخان،



وجلست على السفرة مع ولديها تطعم الابن المريض بيد وتطعم الآخر باليد الأخرى، وبعد الانتهاء من الأكل حملت أم أحمد القدر ووضعته مرة أخرى فوق الملالة ليكون عشاءًَ لولدها البكر أحمد عندما يعود إلى البيت من العمل في العمارة، وفي مرة من المرات بينما كان أحمد يمر بالفريج رأى مجموعة من أولاد الفريج يلعبون الدوامة والبلبول والمقصى، والآخرون الأكبر سناً حاملون بأيدهم الفخاخ والنبابيط وهم خارجون في مجموعات الى مكان بعيد عن المدينة اسمه باب الهوا حيث يكثر شجر السدر وبالتالي تكثر الطيور ويسهل صيدها، فخاطب أحمد نفسه قائلاً أنا لم تتح لي الفرصة لأتمتع باللعب بالفريج أو الخروج لصيد الطيور،

وجدت نفسي دون أن أدري رجلاً مسؤولاً عن عائلة لقد انتقلت من مرحلة الطفولة الى الرجولة دون المرور بمرحلة الصبا، والآن وقد ضاعت علي طفولتي.. أنا

غير نادم على أي شيء فاتني ولكن عزائي وسروري أني أخدم إخواني.

