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السعودية: توقيف 78 موظفاً بتهم الفساد وغسل الأموال


أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عن توقيف 78 شخصا في وزارات عدة بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسيل الأموال والتزوير.
وأشارت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إلى أنها أجرت 3207 جولات رقابية على مدار الشهر الماضي، وحققت مع 116 شخصا وأوقفت 78.
وكشفت الهيئة الجهات التي شملتها هذه العملية، وهي وزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأبرزت الهيئة أن الجرائم التي ارتكبها الموقوفون مرتبطة بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.


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