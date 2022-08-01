انخفاض قياسي جديد لشعبية بايدن «المعزول طبياً»

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واشنطن - الوكالات: انخفض معدل شعبية الرئيس الأميركي، جو بايدن إلى 38 %، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها شعبيته إلى أقل من 40 %، وفقا لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة «غالوب».

ووجد الاستطلاع أن 59 % من الأميركيين غير راضين عن الأداء الذي يقوم به بايدن، وهي أعلى نسبة له حتى الآن.

ويرى 45 % من الأميركيين أنهم غير راضين بشدة على أداء الديموقراطي المخضرم، في حين أن 13 في المئة فقط يؤيدونه بشدة.

كما أن نسبة 31 % من المستقلين الذين يؤيدون بايدن هي أيضا نسبة منخفضة قياسية جديدة، بينما يستمر انخفاض معدل تأييد الجمهوريين له.

وفي حين يحتفظ بايدن بدعم الغالبية العظمى من الديموقراطيين، فإن نسبة شعبيته البالغة 78 % بين أعضاء حزبه هي الأدنى بالنسبة له حتى الآن، والتي حققها سابقا في ديسمبر.

وأصيب الرئيس بايدن مجددا بفيروس كورونا «كوفيد-19» وسيعود إلى الحجر مرة أخرى، بعد أن أعلن تعافيه من الإصابة السابقة بالفيروس، رغم أنه «لا يزال يشعر بأنه بخير»، حسب ما أعلن طبيب البيت الأبيض، أمس.

وكتب طبيب الرئيس كيفن أوكونور، في مذكرة، أن «فحص المستضدات» الذي أجري لبايدن «صباح اليوم السبت جاء موجبا»، وأن الرئيس «سيبدأ مجددا إجراءات عزل صارمة».

وأوضح أن حالة بايدن مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار باكسلوفيد، ويتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تأتي موجبة بعد استكمال العلاج.

وقال البيت الأبيض إن بايدن رغم إصابته مجددا بالفيروس لا يعاني من ظهور أي أعراض عليه، كما أنه يشعر بأنه «على ما يرام تماما».

