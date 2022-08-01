مصر تعزي إيران في ضحايا الفيضانات

عربيات ودوليات

بعثت الحكومة المصرية برقية تعزية لنظيرتها الإيرانية في ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق عدة في البلاد. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي: «أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق متفرقة في إيران».

وأشار البيان إلى أن الفيضانات أسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات بين المواطنين هناك، معربا عن تمنياته بسرعة الشفاء لجميع المصابين. وأعلنت السلطات الإيرانية،، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة الى 63 قتيلاً.