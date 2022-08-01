خبير مصري: سد النهضة قنبلة مائية لا تقل خطورة عن «النووية»

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القاهرة - الوكالات: حذر عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، من أن سد النهضة الإثيوبي يمثل تهديدا لعشرين مليون سودانيا.

وقال شراقي في تصريحات تلفزيونية، إن السد الإثيوبي قنبلة مائية لا تقل خطورة عن القنبلة النووية، وإن احتمال انهياره يصل إلى 50 في المئة.

ووصف الخبير المصري تصرفات إثيوبيا بشأن السد بأنها غير مسؤولة، قائلا إن إثيوبيا ضربت الاتفاقيات المائية لحوض النيل عرض الحائط.

وأكد أن أديس أبابا لم تلتزم بما صدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن ملء السد، مضيفا أن 70 % من السدود الإثيوبية فاشلة.

وأشار إلى أن الطبيعة الإثيوبية تمنع إقامة أي سدود كبرى على أراضيها.

وكانت مصر أبلغت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي. وأكدت أنها «لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له».