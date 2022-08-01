قتيل و43 مصاباً في حادث مروِّع بمرسى مطروح

عربيات ودوليات

شهدت محافظة مرسى مطروح شمالي العاصمة المصرية القاهرة حادثا مروعا، صباح أمس، بين حافلة سياحية وسيارة نقل، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 43 آخرين، بحسب ما أكده مسؤول حكومي.

وقال وكيل وزارة الصحة المصرية بمحافظة مرسى مطروح، الدكتور أحمد البلتاجي، إن الحادث وقع بين حافلة ركاب سياحية كانت تقل مصطافين في طريق عودتهم إلى القاهرة، وسيارة نقل ثقيل، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي.

وأوضح، أن الحافلة اصطدمت بسيارة النقل من الخلف عند قرية جلالة غرب مدينة الضبعة، ما نتج عنه مقتل سائق الحافلة على الفور، فيما أصيب 43 آخرين، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

وذكر أنه فور تلقي إخطار بوقوع الحادث، تحركت الأجهزة المعنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ومحافظة مطروح وتم الدفع بأكثر من 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.