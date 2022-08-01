23 عاماً من الإنجازات والقرارات المدهشة

عربيات ودوليات

احتفل المغرب أول من أمس، بعيد العرش، والذي يصادف مرور 23 عاما على تولي الملك محمد السادس عرش المملكة خلفا لوالده الراحل الملك الحسن الثاني.

ويصعب تعداد المنجزات المحققة طيلة فترة حكم محمد السادس للمغرب، والتي غيرت وجه المملكة وريادتها على المستوى الدولي والإقليمي بفضل الرؤية الثاقبة للملك محمد السادس والقرارات المدهشة، والتي انعكست في خطط شاملة للتطوير اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا.

وبعيدا عن المنجزات الاقتصادية غير المسبوقة، من مطارات وموانئ عالمية وصولا إلى النجاح الباهر للمملكة في تدبير أزمة كورونا، والتي تعد مرجعا دوليا لمواجهة الأوبئة، وأيضا تحقيق إقلاع إقتصادي رغم الظروف الدولية الصعبة، بل أضحت المملكة وجهة مهمة للاستثمار الأجنبي. ويرى المتتبعون للشأن المغربي أن ما يميز حكم الملك محمد السادس، هو حفاظ المغرب على قوته ودوره الإقليمي والقاري، رغم التوترات والصعوبات وغياب الرؤيا التي يشهدها العالم اليوم، لكن بفضل سياسة محمد السادس النيرة، حافظ المغرب على استقراره ومواصلة مسيرة النماء بعيدا عن التقلبات الدولية.

