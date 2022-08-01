بوتين يحذر من التعدي على روسيا: سنرد بسرعة البرق

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو «مستعدة لأي شيء»، مشيرا إلى أن بلاده سترد بـ«سرعة البرق» على أي جهة تحاول التعدي على سيادتها وحريتها، وذلك في كلمة ألقاها أثناء حضوره احتفالًا بالذكرى السنوية لتأسيس الأسطول البحري الروسي، أمس.

وقال بوتين خلال حضوره استعراضا عسكريا للبحرية الروسية في سان بطرسبرغ: «سنوفر الحماية بحزم وبكل الطرق، قدرات البحرية أمر محوري، فهي قادرة على الرد بسرعة البرق على أي شخص يقرر التعدي على سيادتنا وحريتنا».

ولم يذكر الرئيس الروسي اسم أوكرانيا بالتحديد خلال كلمته.

وأشار بوتين إلى أن منظومات «زيركون» للصواريخ البحرية التي تفوق سرعة الصوت ستدخل الخدمة في الأشهر المقبلة، مضيفًا بالقول: «لا شيء يوازيها في العالم». وستكون فرقاطة «الأدميرال غورشوف» أول من يتولى مهمة قتالية، وعلى متنها «هذا السلاح الهائل»، على حد قول الرئيس الروسي. وأشارت روسيا في مايو الماضي إلى أنها أجرت اختبارات ناجحة لصاروخ Zircon على مسافة 1000 كيلومتر، إذ انطلقت الصواريخ من بحر بارنتس باتجاه هدف في البحر الأبيض، وهو منفذ بحري جنوبي يقع على سواحل روسيا الشمالية الغربية، في إطار اختبارات أوسع لأسلحة جديدة، وفقاً لوزارة الدفاع الروسية.

