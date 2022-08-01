«الرئاسي اليمني» يتسلَّم مقترحاً أممياً لتمديد الهدنة

عربيات ودوليات

تسلم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن مقترحاً مقدماً من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لتمديد الهدنة في البلاد. وذكر المجلس في بيان له، أمس، أن وزير الخارجية أحمد بن مبارك، تسلم رسالة مقدمة من غروندبرغ حول الهدنة والإطار المقترح لتمديدها. وقال البيان: «تسلم الإطار يأتي في ظل تعنت المليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة وخروقاتها، وانتهاكاتها المستمرة في مختلف الجبهات»، دون ذكر تفاصيل عن الإطار الأممي.

وتتضمن الهدنة المعلنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.