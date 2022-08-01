500 ألف توقيع دفاعاً عن ديموقراطية البرازيل

عربيات ودوليات

وقَّع أكثر من 500 ألف برازيلي على عريضة دفاعا عن دولة القانون الديموقراطية في البرازيل، وذلك قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل. وجاءت عريضة من أجل «الدفاع عن الديمقراطية» في البرازيل ردا على انتقادات الرئيس جايير بولسونارو للمؤسسات والنظام الانتخابي.

وحصدت العريضة الموجهة إلى البرازيليين، رجالا ونساء، والتي أطلقها أعضاء من كلية الحقوق في جامعة ساو باولو دفاعا عن دولة القانون الديموقراطية، 546 ألف توقيع.

واعتبر كاتبو نص العريضة «أننا نعيش في لحظة خطر كبير على الحياة الديموقراطية الطبيعية، ومخاطر على المؤسسات،

مع تلميحات إلى عدم احترام نتائج الانتخابات». ويواصل بولسونارو، الذي يتولى السلطة منذ بداية 2019 والمرشح لولاية ثانية، انتقاد نظام التصويت الإلكتروني المعمول به في البرازيل منذ 1996، ما يثير مخاوف من أنه لن يعترف بنتيجة الانتخابات الرئاسية في حال تعرض للهزيمة في الانتخابات المقبلة.