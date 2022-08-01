نفذها مسلحون مكسيكيون.. رئيس غواتيمالا ينجو من محاولة اغتيال

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أكدت السلطات نجاة رئيس دولة غواتيمالا من محاولة اغتيال، نفذها مسلحون مكسيكيون، أخطأوا بتنفيذ الخطة الدموية.

وقال متحدث باسم الجيش في غواتيمالا، إن قوات من الجيش تبادلت إطلاق النار مع مسلحين اقتربوا بسيارتهم من موقع حاشية الرئيس أليخاندرو جياماتي، السبت، لكن الرئيس لم يكن موجودا في المكان وقت وقوع الحادث ولم يصب بأذى. وقال المتحدث إن القوات أوقفت السيارة لدى اقترابها من نقطة تفتيش تتولى حراسة الوفد الرئاسي خلال زيارة الرئيس جياماتي لمنطقة هويهويتينانغو، على بعد 300 كيلومتر شرقي العاصمة غواتيمالا سيتي.

وأطلق ركاب السيارة النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار، بينما كان جياماتي في مكان يقع على بعد حوالي كيلومترين وقت وقوع الحادث.

وقال المتحدث إن أحد المسلحين، يعتقد أنه مكسيكي، أصيب في المواجهة ويتلقى رعاية طبية.

وفر الآخرون في السيارة باتجاه الحدود المكسيكية التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن المدينة. وقال المتحدث إن الجيش المكسيكي اعتقل فيما بعد 4 أشخاص على الأقل يعتقد أنهم من غواتيمالا، كما تم العثور على راديو محمول وقاذف قنابل يدوية عبر الحدود في المكسيك.