إيمانيات

يتألف مفهوم الوحدة الوطنية من عنصري الوحدة والوطنية، وأنّ اندماج هذين العنصرين يشكّل هذا المفهوم، الوحدة تعني تجميع الأشياء المتفرقة في كلّ واحد مطرد، أمّا مفهوم الوطنية فقد اختلف فيه الباحثون، فبحسب رأي البعض أنّ الوطنية هي انتماء الإنسان إلى دولة معينة، يحمل جنسيتها ويدين بالولاء إليها، على اعتبار أنّ الدولة ما هي سوى جماعة من الناس تستقر في إقليم محدّد وتخضع لحكومة منظمة، ويرى البعض الآخر من الباحثين أنّ الوحدة بمفهوم الفكر السياسي المعاصر هي اتحاداً اختيارياً بين المجموعات التي تدرك أنّ وحدتها تكسبها نمواً زائداً، وميزات اقتصادية وسياسية، تعزّز مكانتها العالمية.

كما رأى آخروون أنّ مفهوم الوطنية استمد من مفهوم كلمة الوطن الذي هو عامل دائم وأساس للوحدة الوطنية، ومنها كانت كلمة وطني، وهي ما يُوصف بها كلّ شخص يقيم في الوطن كتعبير عن انتمائه لمجتمعه وتفانيه في خدمته والإخلاص له، والأساس في الوحدة الوطنية هو الإنسان الذي يعيش في الوطن، والذي ارتبط به تاريخياً واجتماعياً واقتصادياً، وكان اختياره لهذا الوطن عن طيب خاطر، لكن يرى آخرون أنّها تعني حبّ الوطن بسبب طول الانتماء إليه، وأنّها تختلف عن القومية بما تعنيه من حبّ للأُمّة بسبب ترابط أفرادها ببعضهم البعض، بسبب الاعتقاد، أو وحدة الأصل، أو الاشتراك باللغة والتاريخ والتماثل في ذكريات الماضي، لكن هناك توافق بين الوطنية والقومية على اعتبار أنّ حبّ الوطن يتضمّن حبّ الأرض والوطن، وأنّ الوطنية تنطبق على القومية بشرط أن يكون الوطن هو مجموع الأراضي التي تعيش عليها الأُمّة وتدير سياستها الدولة.

إنّ مفهوم الوحدة الوطنية يعني تحقيق التفاعل والتلاحم والتعاضد بين جميع إفراد الشعب بغض النظر عن انتماءاتهم. يعني تحقيق الحرّية والعدالة والمساواة لجميع فئات الشعب أمام القانون ويعد ضرورة أساسية ومطلباً مهماً يُقاس على ضوئه مدى انسجام المجتمع وتقدّمه وقدرته على تحقيق حالة الوفاق بين فئاته وقطاعاته المختلفة. وإنّ الوحدة الوطنية كمفهوم وممارسة لا تعني إلغاء التعدّد، وإنّما تعني إنجاز الوحدة من خلال التنوّع، وتحقيق التعددية ضمن إطار الوحدة، وهذا ما نراه في كثير من الدول التي تجعل من التعدّد والتنوّع عاملاً إيجابياً وعنصراًمحفزاً في تعزيز التوافق والتعايش الداخلي.

فالوحدة الحقيقية والصلبة، لا يمكن أن تعيش إلّا في ظل الاختلاف المشروع؛ لأنّه يغني مفهوم الوحدة ويمدّه بأسباب الحيوية والفعالية، ويؤسّس لوقائع وحقائق جديدة تحول دون تقهقر المفهوم الوحدوي على مستوى الواقع.

وليس المقصود بالاختلاف الذي يؤدِّي إلى الخلاف والقطيعة والخروج عن كل مقتضيات الأخوة الدينية والوطنية. يقول تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً) (آل عمران/ 103)، وأيضاً قوله عزّوجلّ: (وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (الأنفال/ 46).

الوحدة الوطنية الصلبة، هي التي تبدأ من الاعتراف بالآخر وجوداً وفكراً، لذلك فإنّ الإنسان الذي يعيش الوحدة هو الذي يحترم خصوصية صاحبه كما يريد من صاحبه أن يحترم خصوصيته. عندما تكون وحدوياً، فإنّ عليك أن تفتح المجال لتحمي حرّية صاحبك بأن يقول ما يشاء، تحميه من كلّ عواطفك وانفعالاتك، تحميه من كلّ ذلك وتقاتل في سبيل حرّيته. وهنا تبرز أهميّة تأسيس نمط العلاقات بين مكونات الشعب المختلفة على قاعدة التعايش والتسامح والتعدّدية وصيانة حقوق الإنسان والشراكة الوطنية القائمة على قاعدة الوفاق والتفاهم والثقة والمسؤولية المتبادلة، فحقائق الوحدة الوطنية وتجلياتها لن تبرز إلّا برسوخ تلك القيم وتجذرها اجتماعياً باعتبارها بوابة توفير الظروف الذاتية والموضوعية لإيجاد مناخ ثقافي ونفسي وبيئة اجتماعية ووطنية. يقول الرسول محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

