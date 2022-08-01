كربلاء من جديد

إيمانيات

في كلّ سنة لنا ذكرى مع أجواء عاشوراء، وفي كلّ سنة نستعيد في وعينا وحياتنا كربلاء؛ لكن قيمة عاشوراء وكربلاء الذكرى أنّ لها لقاء في كلّ زمن مع الأُمّة، تمدّها وتعطيها من حيويتها، وتدفعها إلى المواقع المتقدمة في مسيرة الحياة الكريمة.. فكنّا نراها شاخصةً في السابق، ونراها الآن تتحرك في حياتنا لتمنح عطاءها لكل بلاد العالم الاسلامي في واقعها الجديد، ومعاناتها الجديدة. فلم تعد كربلاء متصلةً بقصة جغرافية في نطاق بلد معيّن أو دولة معيّنة، بل راحت تتفاعل مع كل أرض يعيش فيها المسلم الصراع ضدّ الكفر والظلم والاستغلال والاستكبار، ولم تعد عاشوراء – عاشوراء الحسين وعاشوراء الشهداء – مجردة في التاريخ، وإنما تحوَّلت لتكون منطلقاً في كل زمن، وكل جيل تتمثل فيها المجالات التي يقف فيها الانسانُ المسلمُ في كل مرحلة من مراحل الجهاد من أجل العزّة والكرامة في سبيل الله.

ولكن عندما نتمثل كربلاء في كل أرض يتحرك فيها الجهاد، وفي كل زمن ينطلق فيه خطّ الجهاد، لابدّ لنا من أن نعيش هذه الروح، وهذه القضية، وهذا التحرك بعمق المعاني التي عاشتها تلك الأرض، وبعمق الأهداف التي عاشها أولئك الشهداء. كي لا تصبح عاشوراء مجرد زمن يتحرك فيه الجهاد، لابدّ أن يكون الجهاد الذي نمارسه بحجم فكر الإمام الحسين (عليه السلام)، بحجم تطلعاته ووعيه لدوره وإخلاصه لربّه، وبحجم الأهداف الكبيرة التي يستهدفها للحياة. كذلك لابدّ لنا أن نعيش في أنفسنا وفي حياتنا أجواء أولئك الشهداء الذي قال الإمام الحسين (عليه السلام) فيهم: «والله ما رأيت أبرّ ولا أوفى من أصحابي.. إنهم يستأنسون بالمنيّة استئناس الطفل بمحالب أُمّه».

لابدّ أن نعيش هذه الروح المخلصة لله سبحانه وتعالى.. فكربلاء ليس فيها شيء للذات أو للفئة أو للإطار.. كربلاء كلّها لله سبحانه وتعالى.. القتال كان فيها لله، والسلم كان فيها لله، والصلاة كانت فيها لله، وكل العلاقات كانت فيها في سبيل الله.. لهذا إذا كنّا نفكِّر في أي مرحلة وفي أي مجال من مجالاتنا العملية في آفاقنا الضيقة، كما كنّا نفكِّر سابقاً.. إذا كنّا نفكِّر أن يتعَلَّب كل واحدٍ منّا في إطار معيّن أو في شخصيته أو في ذاته، وأن يتعقَّد من أخيه المؤمن لمجرد أنه ينتسب إلى ما لا ينتسب إليه، فإنّ عاشوراء ترفضنا وترفض جهادنا الذي سوف لا يكون لله، وإنما يكون للإطار الذي نعيش فيه، وللذات التي نختنق فيها.

عندما نستقبل عاشوراء، علينا أن نستقبلها على أساس ما نحمل من مسؤولية تجاه الله سبحانه وتعالى، أن نعيش التقوى في الفكر عندما نفكِّر، وفي العمل عندما نعمل، وفي علاقاتنا وكل أوضاعنا العامّة.. وأن نشعر، أيضاً، أنّ لا صفة لنا إلّا أننا مسلمون، وعلى أساس هذه الصفة يجب أن نتصرف في أوضاعنا وعلاقاتنا وحربنا وسلمنا.. يجب أن لا نُحرِّك رجلاً إلّا بعد أن نعلم ما هو حكم الله هنا، وما هو حكم الله هناك.

لقد وحَّدت عاشوراء أولئك الصفوة الطيبة على اسم الله، من خلال الإمام الحسين (عليه السلام)، وعاشوراء هذه قادرة أن توحِّدنا الآن. إنّ الساحة تحتاج إلى الوحدة اليوم كما كانت تحتاجها في أي مرحلة أخرى.. الوحدة في كل مجال، لا تحاولوا أن تلعبوا بالمصير كما يلعب الأطفال بالكرة.. اسحقوا كل حساسياتكم وكل عقدكم وكل أطركم، وليبقى هناك شيء واحد هو كلمة الله، ومصير الأُمّة.. لا تتلاعبوا بمصير الأُمّة على أساس هذه الأشياء الصغيرة التي تختلفون عليها (إنّ الله يُحبّ الّذينّ يُقاتلون في سَبِيلهِ صفّاً كأنّهم بُنيان مَرصوص) (الصف/ 4)؛ لكنّ المهم أن نكون بنياناً مرصوصاً في النفوس قبل أن نكون بنياناً مرصوصاً على الأرض.. إنّ المهم أن تكون نفوسنا مليئة بالله وبحبّه.

