الصحابي الجليل هاني بن عروة.. عراقة الأصل وطيب المنبت

إيمانيات

هاني بن عروة بن نمران بن عمرو بن قُعَاس بن عبد يغوث المرادي، من أشراف العرب، وأشهر رجالاتها. كان صحابياً جليلاً ممن أدرك النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وسمع حديثه وكان أبوه عروة كذلك صحابي جليل وكان هاني وأبوه من وجوه الشيعة المخلصين المتفانين في حب الإمام عليّ بن ابي طالب (عليه السلام).

تجمعت في هاني كلّ خصال الشرف والمجد: من كرم المتحد، وعراقة الأصل، وطيب المنبت، إلى التشرف بصحبة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والإيمان به، والإخلاص له، ثم ملازمة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام، حتى ختم الله له بالشهادة.

كان أبوه عروة بن نمران من الصحابة المخلصين، وممن جاهدوا في سبيل الله في معارك الفتح الإسلامي في العراق وغيره من الأمصار، ثم استقر في الكوفة مع أسرته، وشارك في الحروب الثلاث لأمير المؤمنين (عليه السلام). ثم كان في جبهة المعارضة إلى جانب حجر بن عدي وأمثاله من أبطال الموقف الحر والكلمة المشرفة، وقد ألقي القبض عليه، لكن معاوية عفا عنه بوساطة من أحد الزعماء.

وسار ابنه هاني على نهج أبيه في المشاركة في الفتوح، فقد كان يومذاك في عنفوان شبابه، كما ورث من أبيه الولاء لآل البيت النبوي، والإصرار على الالتزام بالقيم العربية والإسلامية، فشهد هاني حرب الجمل مع الإمام عليّ (عليه السلام)، وأبلى فيها بلاء حسنا، وقد نقل لنا التاريخ بعض أراجيزه فيها، منها قوله:

يا لك حربا حَثَّها جِمالُها * يقودُها لنقصِها ضِلَّالُها

هذا علي حوله أقيالُها

كما شهد هاني وقعة صفين والنهروان، ثم خلد إلى بيته بعد أن رأى أن موجة بني أمية العاتية لا يستطيع هو والقلائل من أهل الإيمان الوقوف بوجهها.

فلما كانت ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) سنة ستين للهجرة، انخرط هاني في صفوفها مدافعاً عن أهل البيت النبوة، ومقدما الحماية والرعاية لسفير الحسين مسلم بن عقيل (عليه السلام).

