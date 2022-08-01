الإيمان بالله هو العلاج

إيمانيات

يتمثل هذا العلاج فيما قدَّمته شريعة السماء إلى الانسان على الأرض من عقيدة «الإيمان بالله»، بوصفه المطلق الذي يمكن أن يربط الانسان المحدود مسيرته به، دون أن يسبب له أي تناقض على الطريق الطويل.

فالإيمان بالله يعالج الجانب السلبي من المشكلة، ويرفض الضياع والإلحاد واللاانتماء، إذ يضع الانسان في موضع المسؤولية، وينيط بحركته وتدبيره الكون، ويجعله خليفة الله في الأرض.. والخلافة تستبطن المسؤولية، والمسؤولية تضع الانسان بين قطبين: بين مستخلِفٍ يكون الانسان مسؤولاً أمامه، وجزاءٍ يتلقّاه تبعاً لتصرفه، بين الله والمعاد، بين الأزل والأبد، وهو يتحرك في هذا المسار تحركاً مسؤولاً هادفاً.

والإيمان بالله يعالج الجانب الإيجابي من المشكلة – مشكلة الغلو في الانتماء التي تفرض التحدد على الانسان وتشكل عائقاً عن إطراد مسيرته – وذلك على الوجه التالي:

أوّلاً: إنّ هذا الجانب من المشكلة كان ينشأ من تحويل المحدود والنسبي إلى مطلق خلال عملية تصعيد ذهني، وتجريد للنسبي من ظروفه وحدوده.. وأمّا المطلق الذي يقدمه الإيمان بالله للانسان، فهو لم يكن من نسيج مرحلة من مراحل الذهن الانساني، ليصبح في مرحلة رشد ذهني جديد قيداً على الذهن الذي صنعه، ولم يكن وليد حاجة محدودة لفرد أو لفئة، ليتحول بانتصابه مطلقاً إلى سلاح بيد الفرد أو الفئة لضمان استمرار مصالحها غير المشروعة، فالله سبحانه وتعالى مطلق لا حدود له، ويستوعب بصفاته الثبوتية كلّ المثل العليا، للانسان الخليفة على الأرض، من إدراك، وعلم، وقدرة، وقوّة، وعدل، وغنى، وهذا يعني أنّ الطريق إليه لا حدّ له.. فالسير نحوه يفرض التحرك باستمرار، وتدرج النسبي نحو المطلق بدون توقف (يا أيُّها الإنسان إنّك كادح إلى ربّك كدحاً فمُلاقيه) (الإنشقاق/ 6)، ويعطي لهذا التحرك مثله العليا المنتزعة من الإدراك والعلم والقدرة والعدل، وغيرها من صفات ذلك المطلق، الذي تكدح المسيرة نحوه، فالسير نحو مطلق، كلّه علم، وكلّه قدرة، وكلّه عدل، وكلّه غنى يعني أن تكون المسيرة الانسانية كفاحاً متواصلاً باستمرار، ضد كل جهل، وعجز، وظلم، وفقر.

ومادامت هذه هي أهداف المسيرة المرتبطة بهذا المطلق، فهي إذن ليست تكريساً للإله، وإنما هي جهاد مستمر من أجل الانسان وكرامة الانسان وتحقيق تلك المثل العليا له (ومَن جاهد فإنّما يُجاهد لنفسه إنّ الله لغني عن العالمين) (العنكبوت/ 6)، (فمن اهتدى فلنفسه ومَن ضلّ فإنّما يضلّ عليها) (الزُّمر/ 41)؛ وعلى عكس من ذلك المطلقات الوهمية والآلهة المزيفة، فإنها لا يمكن أن تستوعب المسيرة بكل تطلعاتها، لأن هذه المطلقات المصطنعة وليدة ذهن الانسان العاجز، أو حاجة الانسان الفقير، أو ظلم الانسان الظالم، فهي مرتبطة عضوياً بالجهل والعجز والظلم ولا يمكن أن تبارك كفاح الانسان المستمر ضدّها.

ثانياً: إنّ الارتباط بالله تعالى بوصفه المطلق الذي يستوعب تطلعات المسيرة الانسانية كلها يعني في الوقت نفسه رفض كل تلك المطلقات الوهمية التي كانت تشكل ظاهرة الغلو في الانتماء، وخوض حرب مستمرة ونضال دائم ضد كل ألوان الوثنية والتأليه المصطنع، وبهذا يتحرر الانسان من سراب تلك المطلقات الكاذبة، التي تقف حاجزاً دون سيره نحو الله، وتزَّور هدفه، وتطوِّق مسيرته.

(والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده) (النُّور/ 39). (ما تعبدون من دونه إلّا أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) (يوسف/ 40). (أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهّار) (يوسف/ 39). (ذلكم الله ربّكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) (فاطر/ 13).

إذا لاحظنا الشعار الرئيس الذي طرحته السماء بهذا الصدد: «لا إله إلّا الله»، نجد أنها قرنت فيه بين شدّ المسيرة الانسانية إلى المطلق الحق، ورفض كلّ مطلق مصطنع.. وجاء تاريخ المسيرة في واقع الحياة على مرّ الزمن ليؤكد الارتباط العضوي بين هذا الرفض وذلك الشدّ الوثيق الواعي إلى الله تعالى،

فبقدر ما يبتعد الانسان عن الإله الحق ينغمس في متاهات الآلهة والأرباب المتفرقين، فالفض والإثبات المندمجان في «لا إله إلّا الله» هما وجهان لحقيقة واحدة، وهي حقيقة لا تستغني عنها المسيرة الانسانية على مدى خطّها الطويل، لأنها الحقيقة الجديرة بأن تنقذ المسيرة من الضياع، وتساعد على تفجير كلّ طاقاتها المبدعة، وتحررها من كل مطلق كاذب معيق.

