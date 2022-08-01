شروط اجتذاب خطاب المنبر للأجيال الجديدة

إيمانيات

يُشترط في خطاب المنبر لكي يجتذب الأجيال الجديدة:

أوّلًا: أنْ يقارب همومَ هذه الأجيال تحدِّيات خطيرة تواجه هذه الأجيال: تحدِّيات عقيديَّة، ثقافيَّة، أخلاقيَّة، اجتماعيَّة، …. إذا وجد الجيل الجديد أنَّ المنبر يُحاكي ويُقارب هذه الهموم، فتلقائيا ينشدُّ إليه، ويرتبط به، ويستمع إليه، لأنَّه يمثِّل معالجة لمشكل يعيشه هذا الشَّاب.

هناك مشاكل عقائديَّة، ومشاكل ثقافيَّة، وتحدِّيات مختلفة تواجه جيلنا، ومن هذه التَّحدِّيات بعض مفاهيم الإلحاد التي بدأت تغزو بعض عقول أجيالنا، ومفاهيم ضالَّة مُضِلَّة بدأت تغزو ذهنيَّات بعض أجيالنا، ومفاهيم خطأ بدأت تغزو ذهنيَّات أجيالنا. إذن، هنا مطلوب من الخطاب المنبري، ومطلوب من خطاب عاشوراء الذي يحتضن كلَّ الشَّرائح أن يعالج مشاكل وتحدِّيات وهموم هذه الأجيال، الهموم العقيديَّة، والهموم الثَّقافيَّة، والهموم الأخلاقيَّة، والهموم الاجتماعيَّة.

ثانيًا: أنْ يُقارب عقل الأجيال هذا العقل الذي تشكَّل وِفَق معطيات هذا العصر.

الجيل الجديد تشكَّل عقله بطريقة جديدة، فهل أقدر أنا صاحب الخطاب الدِّيني أو صاحب الخطاب العاشورائي أن أخاطب جيلا بمستوى عقل هذا الجيل؟ أم أنَّ هذا الجيل سيعتبر خطابي متخلِّفا، وسيعتبر خطابي متدنِّيا؟ ولا يرتقي إلى مستوى عقله، حيث هناك عقل متقدِّم، وهناك عقل مثقَّف. إذن، يحتاج الخطاب أن يقارب عقل الأجيال.

ثالثا: أن يقارب لغة الأجيال (مفاهيم المفردات والمصطلحات) أجيالنا الجديدة تعوَّدت على لغة جديدة، لغة برامج ولغة تلفاز ولغة صحافة، وهذا لا يعني أن نترك لغتنا الأصيلة ولغة القرآن، لكن أيضا مطلوب أن نخاطب الأجيال باللُّغة التي تفهمها. (مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ…). (سورة إبراهيم/ 4). (بِلِسَانِ قَوْمِهِ): ربما ليس المقصود فقط لغة القوم، وإنَّما لعلَّ المقصود اللُّغة التي يفهمها القوم ويفهمها النَّاس. فأنا حينما أتحدَّث مع الأجيال الجديدة بلغة وإن كانت معمَّقة، وإن كانت قويَّة لكنَّها لغة لا يفهمها هذا الجيل، فنحن بحاجة أن نقارب المفاهيم بلغته.