إيمانيات

يومَ قال الإمام عليّ(عليه السلام): «في التجارب علمٌ مُستفاد» ، لم يكن يهدف إلى الإفادة من (تجارب الآخرين) فقط، بل حتى من (التجارب الذاتية) أيضاً، ذلك أنّ (أخطاءنا) في الحاضر، سوف تكتسب اسماً جديداً في المستقبل هو (الخبرة)! ولذلك لا ينبغي أن تكسر هِمَمنا الأخطاءُ طالما أنّها ستكون خبراتٍ، وإنما الذي نخشاه أن نكرِّرها وأن نعثر بالحجر الواحد مرّتين، ونُلدغ من ذات الجحر مراراً! ولا ينبغي أن ينصرف الذهن - في الإشارة إلى الرصيد الذاتي - المتراكم من الأخطاء الذي سيكون ذات يوم خبرات فقط، بل حتى تجارب النجاح والانتصارات والتوفيقات يمكن أن توظّف في الآتي من مسيرتنا، لتعزيزها تارة، وتطويرها تارة أخرى.

وكما أنّ (أخطاء) و(إخفاقات) و(فشل) الآخرين تُمثِّل ثروة بالنسبة لنا لكي لا نرتكب ما ارتكبوا فندفع الثمن مرّتين: ثمن ارتكاب الخطأ، وضريبة عدم الإفادة من تجارب سابقة، فكذلك تعتبر (نجاحات) و(انتصارات) و(نهضات) و(صحوات) و(إبداعات) الآخرين الذين لم يستسلموا لشيء اسمه نهاية المطاف أو آخر محاولة، مادّة أرشيفية مختزنة ومُدخرة، يمكن إضافتها إلى الرصيد الذاتي.