ريال اختتم جولته بالفوز على يوفنتوس

دوليه

اختتم ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، جولته الأميركية الاستعدادية للموسم الكروي الجديد بالفوز على يوفنتوس الإيطالي 2-0 أول من امس على ملعب «روز بول» في باسادينا بولاية كاليفورنيا.

وتحضيراً لخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل مسابقة «يوروبا ليغ»، في العاشر من أغسطس، بدأ المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي المباراة ضد فريقه السابق يوفنتوس بنفس التشكيلة التي فازت في مايو على ليفربول الإنكليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأثمر خيار أنشيلوتي عن منح النادي الملكي فوزه الأول في جولته الأميركية التي بدأها بالخسارة أمام غريمه المحلي برشلونة 0-1 في لاس فيغاس، ثم بالتعادل مع كلوب أميركا المكسيكي 2-2 في سان فرانسيسكو.

وكشف ريال عن نواياه منذ البداية حين افتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل بعد 8 ثوانٍ فقط إثر تمريرة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لكن الحكم ألغى الهدف. وافتتح ريال التسجيل في الدقيقة 19 من ركلة جزاء نفذها بنزيمة بعد خطأ في المنطقة المحرمة من البرازيلي دانيلو على مواطنه فينيسيوس جونيور.

وبدا ريال عازماً على إنهاء جولته الأميركية بانتصار بمحاصرته فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في منطقته مع انطلاق الشوط الثاني، وكان قريباً من الهدف الثاني لولا تألق الحارس ماتيا بيرين في صد تسديدة من زاوية ضيقة لدانيال كارفاخال، ثم كرة من خارج المنطقة لبنزيمة (62).

وكانت تلك المحاولة الأخيرة لبنزيمة في اللقاء، إذ كان من ضمن تسعة تبديلات أجراها أنشيلوتي، ليخرج من الملعب وسط تصفيق حار من قسم كبير من جمهور بلغ عدده الإجمالي قرابة 94 ألف متفرج في مدرجات «روز بول» الذي كان مسرحاً لتتويج البرازيلي بلقبها العالمي الرابع عام 1994 في مونديال الولايات المتحدة على حساب إيطاليا. وكان ماركو إسينسيو من ضمن اللاعبين الذين زج بهم أنشيلوتي، وسرعان ما ترك بصمته بإضافة الهدف الثاني بعد عرضية من خيسوس فاييخو (69)، حاسماً بذلك المواجهة.

