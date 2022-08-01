برشلونة هزم ريد بولز

دوليه

سجّل الفرنسي عثمان ديمبيليه والهولندي ممفيس ديباي هدفي الفوز لبرشلونة الإسباني على نيويورك ريد بولز الأميركي أول من امس، ليختتم العملاق الكاتالوني جولته الصيفية الأميركية من دون خسارة.

وسجّل الجناح الدولي ديمبيليه هدف الافتتاح بعد أربعين دقيقة على ملعب ريد بول أرينا في هاريسون (نيوجيرسي) أمام 25 ألف متفرّج. وعزّز ديباي النتيجة في الدقيقة 87، بعد خمس دقائق من طرد دانيال إيدلمان لاعب ريد بول لتدخل عنيف على اليافع بابلو تورّي.

وفيما لم يسجل بعد مهاجم برشلونة الجديد البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، القادم من بايرن ميونيخ الألماني بعد مد وجزر، عاد برشلونة إلى إسبانيا مع ثلاثة انتصارات وتعادل من أربع مباريات في جولته. وكان قد تغلّب على إنتر ميامي الأميركي 6-0، غريمه المحلي ريال مدريد 1-0 وتعادل مع يوفنتوس الإيطالي 2-2.

وبافتتاحه التسجيل، يكون ديمبيليه قد سجل هدفه الثالث في مباراتين. بعد تمريرة مقشرة من القادم الجديد البرازيلي رافينيا، اخترق الجهة اليمنى قبل أن يسجل في شباك الحارس البرازيلي كارلوس كورونيل بتسديدة أرضية قوية. واستغل ديباي الذي دخل بدلاً من ليفاندوفسكي في الدقيقة 73، معمعة دفاعية ليسجل الهدف الثاني في نهاية المباراة.

