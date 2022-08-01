بايرن يحتفظ بلقب «سوبر» ألمانيا

دوليه

بدأ بايرن ميونيخ الألماني عهده الجديد أول من أمس من دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، محرزاً لقب الكأس السوبر الألمانية للموسم الثالث توالياً، بفوزه على لايبزيغ بنتيجة 5-3، بينها هدف لوافده الجديد السنغالي ساديو مانيه.

وتناوب على تسجيل خماسية بايرن ميونيخ جمال موسيالا (14)، مانيه (31)، الفرنسي بنجامان بافار (45)، سيرج غنابري (66)، ولوروا سانيه (90+8)، فيما أحرز مارسيل هالستنبرغ (59)، الفرنسي كريستوفر نكونكو (77 من ركلة جزاء)، والإسباني دانيال أولمو (89) أهداف لايبزيغ.

وقال غنابري بعد الفوز «نأمل كثيراً في هذا الموسم، أن نكون في القمة مرة أخرى في البوندسليغا، الفوز بالكأس، وسنرى في دوري الأبطال. اليوم لعبنا مباراة جيدة. كان من المهم بالنسبة لنا الفوز والظفر بهذه الكأس». وهي المباراة الأولى الرسمية للنادي البافاري منذ رحيل نجمه ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، وتعاقده مع مانيه من ليفربول الإنكليزي. وكان المدرب يوليان ناغلسمان الذي قاد بايرن ميونيخ الموسم الماضي إلى اللقب العاشر توالياً في البوندسليغا بفضل الأهداف الـ35 لليفاندوفسكي، نشيطاً في سوق الانتقالات. وتعاقد مع مانيه، أفضل لاعب إفريقي، من صفوف ليفربول الإنكليزي، وقطب دفاع المنتخب الهولندي ماتيس دي ليخت من يوفنتوس مقابل 67 مليون يورو (68.2 مليون دولار)، بالإضافة إلى ثنائي أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي نصير مزراوي وراين خرافنبرخ، والمهاجم الفرنسي الواعد ماتيس تل من رين كبديل محتمل طويل الأمد لليفاندوفسكي.

وغادر البولندي إلى برشلونة الإسباني بعد تسجيله 344 هدفاً لمصلحة الفريق البافاري، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافيه التاريخيين خلف الراحل غيرد مولر فقط. لكن ناغلسمان يعتقد أن قيمة صفقة بيع ليفاندوفسكي (45 مليون يورو) كانت جيدة لناديه.

وكانت المباراة على ملعب «ريد بول أرينا» فرصة لرجال ناغلسمان لاستهلال الموسم الجديد بقوة، أمام فريقه السابق، وهذا ما حصل.