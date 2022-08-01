أرسنال اكتسح إشبيلية.. وأتلتيكو تفوق على يونايتد

دوليه

ضرب أرسنال بقوة مجدداً ليحقق فوزاً عريضاً بسداسية على إشبيلية، بينما انتصر أتلتيكو مدريد على مان يونايتد بفضل هدف متأخر.

وواصل أرسنال الإنكليزي انتصاراته في مبارياته الودية وأضاف إشبيلية الإسباني إلى قائمة ضحاياه عندما تغلب عليه 6-0 أول من أمس في مباراة ودية.

وخطف البرازيلي غابرييل جيسوس القادم من مانشستر سيتي الأنظار بتسجيله ثلاثية (13 و15 و77) فيما وقّع الواعد ساكا على ثنائية (10 من ركلة جزاء و19) قبل أن يسجل نيكيتاه هدف أرسنال السادس (88).

وضمّت تشكيلة إشبيلية الأساسية معظم نجوم الفريق الأندلسي، وعلى رأسهم المغربي ياسين بونو والكرواتي إيفان راكيتيتش والأرجنتيني لاميلا، بينما شهد الشوط الثاني تبديل العديد من نجوم الفريقين.

ومن الإطار ذاته باغت أتلتيكو مدريد الإسباني منافسه مان يونايتد الإنكليزي عندما انتصر عليه بهدف وحيد حمل توقيع البرتغالي جواو فيليكس قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.