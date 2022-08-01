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دوليه

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نابولي يقترب من كيبا


أشارت تقارير صحافية إلى أنّ نابولي بات قريباً من التوصل إلى اتفاق مع تشلسي يقضي بانتقالِ حارس المرمى الإسباني كيـبا أريزابالاغا معاراً إلى نادي الجنوب الإيطالي.
وذكرت المصادر أنّ النادي اللندني سيدفع خمسة وسبعين في المئة من راتب حارس المرمى الإسباني في حال إكمال الاتفاق على صفقة الانتقال، حيث يحتاج نابولي لخدمات كيـبا من أجل تعويض حارس مرماه دافيد أوسبينا الذي انتقل إلى النصر السعودي.
وانتقل كيبا إلى صفوف تشلسي في عام 2018 في صفقة قياسية لحارس مرمى حينما دفع البلوز ثمانين مليون يورو للظفر بخدماته، لكنّه فقد مركزَه أساسياً في تشكيلة الفريق عقب التعاقد مع السنغالي إدوار ميندي.


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