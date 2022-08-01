العربي يواجه المرجان في أولى ودياته

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\يخوض العربي اليوم أولى مبارياته الودية في معسكره بمدينة طبرقة التونسية، وذلك عندما يلتقي فريق المرجان التونسي في الساعة 07:00 مساء. وعاود اللاعبون التدريبات أمس تحت قيادة المدرب الجديد المقدوني يوغوسلاف ترينشكوفسكي بعد خلودهم للراحة أول من أمس السبت، على أن يواصل الأخضر تدريباته اليومية على 3 فترات ويخوض 5 مباريات أخرى خلال المعسكر.



ويلتحق بالمعسكر اليوم لاعب الوسط حسين أشكناني الذي تخلف عن الالتحاق بسبب ظروفه الدراسية، في حين يجري بندر السلامة الفحوصات الطبية الأخيرة في قطر منهياً برنامج علاجه من الإصابة التي لحقت به على أن يلتحق هو الآخر بالمعسكر خلال اليومين المقبلين.

من جانب آخر، دخل الوافد الجديد أحمد الظفيري تدريبات فريقه الجديد الكويت بعد انتقاله إليه من القادسية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع الأصفر. ويواصل الأبيض تدريباته اليومية في معسكره الخارجي بالنمسا تحت قيادة المدرب الكرواتي روديون غاسانين «رادان»، على أن يخوض غداً أول مبارياته الودية أمام فريق بوتيسلاف التشيكي.

وكان الكويت أكمل عقد محترفيه بالتعاقد مع المهاجم العراقي آسو رستم لينضم إلى العماني أرشد العلوي، والمدغشقري كارلوس أندريا، والتونسي طه الخنيسي، والمغربي المهدي برحمة. ووافق مجلس إدارة النادي على إعارة المهاجم يوسف الرشيدي إلى ناديه الأصلي الجهراء وذلك بعد موسم واحد مع الفريق لم يستطع خلاله اللاعب حجز مكاناً في التشكيلة الأساسية.

