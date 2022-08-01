النصر إلى صربيا.. والفحيحيل والساحل إلى تركيا

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يغادر وفد نادي النصر فجر اليوم الاثنين إلى معسكره التدريبي الذي سيقام في صربيا ويستمر حتى 17 أغسطس الحالي استعداداً لمنافسات الموسم الجديد. وقال المنسق الإعلامي للنادي مناور عوض إن الوفد برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز النامي ويضم مساعد الجهاز الإداري فهد هايف المطيري، ومدير الفريق طلال نايف وإداري الفريق محمد العنزي، والمدرب محمد المشعان بالإضافة إلى 25 لاعباً.

ومن المقرر أن يخوض العنابي أكثر من مباراة ودية خلال المعسكر وذلك بعد أن لعب مباراتين وديتين خلال الفترة الماضية أمام الجهراء والصليبخات استغلهما الجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة أكبر عدد منهم.



كما يغادر اليوم وفد نادي الفحيحيل إلى معسكره التدريبي المقام في تركيا استعداداً للموسم الجديد. ومن المقرر أن يلعب الفريق 4 مباريات ودية تحت قيادة مدربه الجديد السوري فراس الخطيب، وذلك بعد أن خاض الفريق مباراة ودية واحدة خلال الفترة الماضية وخسرها أمام القادسية 0-7. من جهته، يغادر وفد نادي الساحل هو الآخر إلى تركيا لإقامة معسكره التدريبي الذي يستمر حتي 18 أغسطس الحالي. ويستعد الساحل الذي يقوده محمد دهيليس لمنافسات دوري الدرجة الممتازة بعد صعوده الموسم الماضي من الدرجة الأولى، علماً بأن الفريق خاض مباراة ودية واحدة أمام السالمية وانتهت بالتعادل 0-0.

