الهزيمة الثانية لـ«شباب السلة» في «الخليجية»

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تلقى منتخب كرة السلة هزيمته الثانية أمام السعودية 63-72 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثانية من بطولة الخليج للشباب المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا، والتي تستضيفها الامارات لغاية 6 أغسطس المقبل، كما فازت البحرين على عمان 95-31، وقطر على الامارات 63-45.

وكانأزرق السلة خسر أمام قطر في افتتاح البطولة 51-64 لتتراجع آماله بصورة كبيرة في المنافسة على اللقب.



وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على ان يلتقي عقب ختام الدور التمهيدي، الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي، وسيتأهل الفائزان الى الدور النهائي. يذكر ان الاول والثاني في هذه البطولة سيتأهلان الى نهائيات آسيا التي ستقام الشهر المقبل في طهران ممثلين عن الزون الخليجي.وحاول الأزرق أن يعوض خسارته في المباراة الأولى، لكنه اصطدم بقوة المنتخب السعودي الذي انهى الربع الأول متقدما 17-10.



وحافظ الأخضر السعودي على فارق التسجيل في الربع الثاني الذي انهاه لمصلحته أيضا 37-30. وقدم الأزرق عرضا مميزاً في الربع الثالث وقلص الفارق في نهايته إلى نقطة واحدة 46-47، لكن المنتخب السعودي عاد بقوة إلى المباراة وانهاها لمصلحته 72-63. ويتصدر السعودية والبحرين وقطر الترتيب بانتصارين لكل منتخب، يأتي بعدها الأزرق والامارات وعمان بهزيمتين لكل منها أيضا.

