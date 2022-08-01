حيات: «الاحتراف» شمل 43 لاعبة

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أعلنت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية فاطمة حيات أن الاحتراف الجزئي للموسم الرياضي 2022-2023 سيتضمن أسماء 43 لاعبة من 9 اتحادات مختلفة للمرة الأولى في تاريخ الرياضة الكويتية، وذلك ضمن المرحلة الثانية للاحتراف الجزئي، التي أعلن عنها مدير الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د. صقر الملا في المؤتمر الصحافي الذي عقد أخيراً في مسرح «الهيئة».

وذكرت فاطمة حيات رئيسة لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية أن الاحتراف الجزئي للموسم المقبل سيشمل 5 لاعبات من ألعاب القوى، و4 في كرة الطاولة، ولاعبتين في رفع الأثقال، ومثلهما في السباحة، والملاكمة، والمبارزة، والاسكواش، و4 لاعبات في رياضة الكراتيه، بالإضافة إلى الأعداد المعتمدة مسبقا في نادي الرماية وأندية المعاقين، و20 لاعبة من منتخب كرة الصالات،

وقالت: «نبارك للاعبات الحصول على حقوقهن بعد طول انتظار، ومواسم طويلة من العمل الجاد، والإنجاز المستمر، ونأمل أن يشمل الاحتراف الجزئي في الفترة المقبلة ليتضمن أكبر عدد ممكن من لاعبات الأندية في الألعاب الجماعية، بالإضافة إلى الرياضات الأخرى».

وأكدت فاطمة حيات أن شمول الاحتراف الجزئي لـ43 لاعبة من 9 اتحادات يأتي تطبيقاً لاستراتيجية اللجنة الأولمبية الكويتية، وتحقيقاً لأحد أهم أهدافها المتمثل بتطوير رياضة المرأة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

