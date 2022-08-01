هيئة الرياضة.. لاتحاد كرة القدم الكويتي

محلية

شيء صحي اذا ما عرفنا بأن الحكومة ممثلة بهيئة الرياضة تتعاون مع الهيئات الرياضية الاهلية، وهنا الحسابات تختلف في مفهوم هل هو تدخل حكومي في الشأن الرياضي؟ او الحكومة تنفذ أوامر الهيئات الرياضية وتعطي اهتماماً لكرة القدم للاتحاد المعين؟ وتتعامل مع بقية الاتحادات بمنظور آخر.



او هو برنامج زمني لتطبيق النظام الاحترافي الكامل (لا اعلم هل العربة هي بالامام ام الحصان؟) فلا اعلم ما هو مفهوم الاحتراف الرياضي لدى هيئة الرياضة الكويتية او ان لها مفهوماً خاصاً يؤهلها لاصدار قرارات خاصة واستثنائية لاتحاد القدم المعين فقط؟ وهنا وضحت اللعبة الشو الاحترافي بكرة القدمبأنه باتفاق مسبق بين الاثنين وانهم طبقوا تفرغات للاعبي كرة القدم من الموسم الماضي بطريقة خطأ لا تتماشى مع قانون التفرغ الرياضي ومفهومه الاساسي ! فهل عندما توافق وزارة على تسهيل خروج وغياب الموظفين اللاعبين للتدريب في أوقات الدوام الرسمي هو اجراء رسمي يوافق عليه مجلس الخدمة المدنية،



حيث يعفي هؤلاء الموظفين من البصمة بطريقة استثنائية ويتساوون مع الموظف الذي يداوم ويلتزم بالإجازات والاستئذانات الرسمية؟ علما بأن اللاعبين يحصلون على مكافآت مالية نظير خروجهم او عدم التزامهم بالدوام؟ (هذا ما قاله لي بالحرف احد قيادي الاندية بأنهم طبقوا الاحتراف اي الغياب من العمل بالتفاهم والمجاملة) من الموسم الماضي باستثناءات غير رسمية، وكانت مجاملات وعلاقات (تعاون مخالف للاعراف الادارية والقانونية للعمل بالمؤسسات الحكومية).



وسؤالي لمن يطبق الاحتراف باللاعبين الموظفين وأيضا بغياب اللاعبين الطلبة هل مدرب الفريق راض عن ذلك؟ بأن يغيب الطلبة من الحصة التدريبية الصباحية؟ اللهم لا اعتراض ولكن ياريت يكون كل شيء مكشوفا وشفافا ونرى هذا التعاون بطريقة رسمية لا يشوبها اي خلل حكومي قانوني عيني عينك وامامك وبمعرفتك يا مسؤول! ولكن لنقل كلمة اخيرة للمسؤولين الذين يملكون القوة power ترى هناك لاعبون في الالعاب الفردية يستحقون افضل مما يقدم للاعبي الالعاب الجماعية، وهم ابطال خليجيون وعرب وقاريون وعالميون يجب ان يكونوا ضمن اهتمامات هيئة الرياضة ولهم الاولوية بتطبيق نظام الاحتراف الكويتي الذي ليس له مثيل بالعالم؟ وللاسف اللجنه الاولمبية الكويتية اصبحت شاهد ما شفش حاجة والله من وراء القصد.