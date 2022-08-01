الزمالك وبيراميدز «مفصلية»

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يخوض الزمالك اليوم مباراة قوية وشبه حاسمة أمام بيراميدز في الجولة الـ 28 للدوري المصري الممتاز.

وتأتي أهمية المباراة كونها بين المتصدر والوصيف، وفوز أحدهما سيقربه خطوة من حسم اللقب خصوصاً الزمالك المتصدر.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الوصيف، بينما يأتي الأهلي ثالثاً برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة. وفوز الزمالك اليوم سيرفع الفارق مع الوصيف إلى 7 نقاط قبل 6 جولات من النهاية ما يضع الزمالك في موقف رائع لحصد اللقب للموسم الثاني على التوالي.

أما فوز بيراميدز فسيقلب الأمور ويجعل الفارق نقطة واحدة، كما سيعيد الأهلي بقوة للمنافسة حال فوزه في المباراة المؤجلة ومباراة الجولة الحالية، حيث سيكون في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر ونقطة عن بيراميدز الوصيف.

ووفقاً لذلك فإن المباراة اليوم تبدو شبه حاسمة بشكل كبير بشأن المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز مثير للزمالك بنتيجة 3 – 2، لكن الفريق الأبيض فقد الكثير من أسلحته المهمة التي ساعدته في هذا الفوز كطارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمد أبو جبل بعدما رحلوا عن الفريق خلال الأيام الأخيرة لانتهاء عقودهم. وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها يلعب اليوم الإسماعيلي مع مصر المقاصة والبنك الأهلي مع الجونة.