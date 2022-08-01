مواهب مبشرة في «سباحة المدرسي»

محلية

تواصل مراكز الموهوبين للسباحة عملها من خلال ثلاث حصص أسبوعية تقام أيام الاثنين والاربعاء والخميس للبنين في حوض السباحة بمدرسة عبد المحسن البحر بمنطقة السرة، والبنات في حوض السباحة بمدرسة سعاد الصباح بمنطقة المنصورية بإشراف الاجهزة الفنية والادارية برئاسة حمد الحاي عضو اللجنة الفنية في الاتحاد المدرسي ومدير الالعاب المائية وبوجود 7 مدربين للبنين ونفس العدد للبنات، وبمشاركة 145 لاعباً و120 لاعبة.

من جانبه، أكد الحاي ان اكاديميات اكتشاف الموهوبين للسباحة أفرزت عدداً من الموهوبين وصل الى 55 لاعباً و35 لاعبة وضع لهم مجموعة من الخطط والبرامج التدريبية التي ستسهم في رفع مستواهم وتنمية موهبتهم لتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية باسم الاتحاد المدرسي. واشار الحاي الى ان اللجنة الفنية للسباحة تقوم حالياً بعمل جداول تفصيلية عن المواهب الموجودة في كل فئة عمرية والخطط المرسومة لتطويرها.

