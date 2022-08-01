الربيان المحلي يعود إلى الموائد الكويتية

الاخيرة

أعلن رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان، بدء موسم صيد الربيان بالمياه الاقتصادية الكويتية على أن يبدأ أول سبتمبر بالمياه الاقليمية، مؤكدا أن الربيان المحلي المحبب للمستهلكين سيعود بعد توقف دام سبعة شهور، معبرا عن طموحات الصيادين أن يكون موسم صيد الربيان وفيرا، رغم أن المؤشرات تثبت عكس ذلك كما حدث بالموسم السابق بسبب عدم التزام بعض دول الجوار بفترات الحظر، بدليل دخول الربيان مستورد طوال فترات حظر صيده.



وطالب الصويان الجهات المعنية عن قطاع الصيد بالعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية ومطالبة دول الجوار بتشديد الرقابة وقت الحظر ومنع استيراد الربيان الطازج والمبرد وحصر دخوله على المستزرع والمثلج منوها بأن ما يحدث فعليا هو تجاوزات حقيقية وعدم الالتزام بالاتفاقيات فى شأن حماية الثروة السمكية خاصة فى المخزون المشترك ما بين دول المنطقة وهذا له التأثير السلبي على الثروة السمكية بالكويت.



وأشار إلى أهمية التنسيق مع دول الجوار فيما يخص فترات حظر الصيد، لافتا إلى أن عدم الالتزام من قبل بعض دول الجوار يمتد تأثيره إلى بحر الكويت، حيث اصبح مصيد الربيان في الكويت أقل مقارنة بالمواسم السابقة، ما ينذر باندثاره مع الوقت، منوها بأن الصيادين الكويتيين هم الأكثر التزاما بالقوانين على مستوى دول المنطقة.

وشدد الصويان على أهمية انصاف قطاع الصيد وتطويره واعادة النظر في الدعم المقدم إليه وزيادته الزيادة التي يستحقها خاصة أن الدعم السمكي هو الأقل مقارنة بقطاعات الامن الغذائي الأخرى.

