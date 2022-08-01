الأنصاري هنَّأ فرقة مسرح الخليج العربي بحصاد «أناركيا»

الاخيرة

هنأ أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د. عيسى الأنصاري فرقة مسرح الخليج العربي بمناسبة فوز العرض الكويتي أناركيا للمخرج محمد الأنصاري بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في الدورة السابعة عشرة لمهرجان ليالي المسرح الحر بالأردن الذي أنهى أعماله الخميس الماضي بالمركز الثقافي الملكي.



وأضاف الأنصارى نهنئ رئيس فرقة مسرح الخليج العربي الفنان والزميل ميثم بدر بهذا الفوز المميز لحصولها على جائزة أفضل عرض متكامل لهذه المسرحية، وأفضل ممثلة دور أول للفنانة فاطمة العصيمي، فضلاً عن جائزة خاصة من لجنة التحكيم للفنان فيصل الصفار، وهو تقدم ونجاح ليس بغريب عن الفرق المسرحية الكويتية التي تملك رصيد من الخبرة والتاريخ المتميز في مجال الفن المسرحي.



يذكر أن المسرحية من تأليف فاطمة العامر، وهي تتحدث عن رجل عجوز يعيش تراكمات وصراعات مع نفسه ومع محيطه تؤنسه في وحدته مجموعة من القطط في روتين يومي يحاول فيه استرجاع ماضيه بعد أن غلبه مرض الزهايمر.

