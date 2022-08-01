ليلى التي ترفض الشفاء بالعراق!

الاخيرة

يقول قيس بن الملوَّح يقولون ليلى بالعراق مريضة فياليتني كنت الطبيب المداويا، وحالنا بالكويت وحتى بالخليج مع جار الشمال هو تماماً كحال قيس مع محبوبته ليلى، فما نريده للعراق الشقيق هو الأمن والسلام والرفاه والاستقرار والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات والمستقبل المشرق كي يتوقف التطاحن وسفك الدماء، وما أكثر ما سفك من دماء الأبرياء من أهل العراق.



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لا أعتقد أن علينا بالخليج أن نصطف مع طرف ضد طرف فيما يحدث من أوضاع خطيرة مؤسفة في بلاد الرافدين، بل إن استطعنا كمجلس تعاون G.C.C توجيه الدعوة للتيار والإطار وبقية القوى الرئيسة بالعراق للالتقاء في إحدى دولنا ولتكن الكويت للتفاهم حول كيفية وقف التوتر واللجوء للحوار كي يتم بالنهاية الوصول لحلول سياسية حول كيفية المشاركة في حكومة ائتلافية برئاسة محايدة تضم تكنوقراط يمثلون جميع ألوان الطيف السياسي الرئيسي بالعراق فهذا الخيار أفضل لهم ولجيرانهم من تقاتل يدخل العراق في نفق لن يخرج منه، كما حدث مع الصومال وسورية وليبيا واليمن.. إلخ، فالحروب الأهلية في أوطاننا العربية تدخل لها القوى المتنازعة ولا تخرج منها أبداً وهي تطبيق حقيقي لما يسمى بـ حروب الجيل الرابع، أي أن تتفرغ الشعوب لحروبها الأهلية والتقاتل بين أبناء الوطن الواحد إلى ما لا نهاية، وتتفرغ قوى خارجية بالعالم لنهب ثرواتها دون أن تخسر قطرة دم واحدة!



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آخر محطة:

استقلت من تجمع خليجي قبل أيام، لأنني لم أرضَ بمنطق بعض الصداميين من تحميل دول الخليج مسؤولية القرارات المدمرة التي اتخذها الطاغية صدام، وبنفس المنطق أرفض من يحاول تحميل دول الخليج مسؤولية الخلاف المؤسف القائم بين الأشقاء في العراق، البادرة الخليجية لاستضافة الفرقاء واجبة، وأي ضرر يصيب العراق الشقيق وشعبه هو ضرر بالأمن الإستراتيجي للخليج.

