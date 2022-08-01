9 أنشطة بسيطة تمنحك هرمونات ضرورية للسعادة

الاخيرة

يمر العالم بأوقات عصيبة، بدءاً من موجات كورونا إلى تقلبات المناخ، والتضخم، وارتفاع الأسعار، والحروب. وبسبب كثير مما يحدث في العالم، ويسهم في مستويات عالية من التوتر والقلق، تأتي أهمية الاستفادة من الهرمونات التي تساعد على تنظيم الحالة المزاجية، وتعزيز المشاعر الإيجابية،



وهي هرمونات السعادة الأربعة. وتشمل هذه الهرمونات كلا من: الدوبامين وهو ناقل عصبي مُرتبط بالأحاسيس المُمتعة وجزء مهم من نظام المكافأة في الدماغ، والسيروتونين الذي يساعد على تنظيم المزاج والنوم والشهية والهضم والذاكرة والتعلّم، والأوكسيتوسين أو هرمون الحب المشهور بدوره في الترابط والتعلق والضروري للولادة والرضاعة الطبيعية وللعلاقة بين الوالدين والطفل ولتعزيز الثقة والتعاطف في العلاقات وتزداد مستوياته في أجواء المودة الجسدية، والإندورفين وهو هرمون يعمل كمسكن طبيعي للألم وينتجه الجسم لمواجهة التوتر والإجهاد.

الخبر السار أنه ما زالت هناك حلول للحصول على مزيد من السعادة في حياتنا اليومية، بالقيام بمزيد من الأنشطة العملية التي تعزز هرمونات الجسم الطبيعية، وتساعدنا على الشعور بالتحسن وهي:



1 - الاستمتاع بالطبخ مع من تحب.. فقد خلص بحث عن السعادة أجرته جامعة هارفارد، على مدى 80 عاما، إلى أن اجتماعنا مع من نحب له تأثير إيجابي على صحتنا الجسدية والعقلية، ويساعدنا على العيش حياة أطول. فعندما تستمتع بطبخ وجبة مُفضلة مع من تحب، فهذا يُعزز إفراز هرمونات الدوبامين والإندورفين، أما التعاون في تحضير الوجبة ثم تناولها فيؤدي إلى زيادة مستويات الأوكسيتوسين.



2 - الاستماع إلى الموسيقى.. يُعدّ الاستماع إلى الموسيقى طريقة رائعة للحصول على جرعة كافية من هرمون الدوبامين الذي يصنع التغيير الإيجابي في المزاج.



3 - اقتناص الضحكة.. تقول لوريتا بريونينج، مؤلفة كتاب (عادات الدماغ السعيد)، إن الضحك هو أحد الطرق لزيادة الإندورفين بشكل طبيعي.



4 - ممارسة الرياضة.. من المعروف أن تمرينات اللياقة البدنية تعزز المزاج وتخفف من القلق والتوتر، بل تحارب الاكتئاب، فقد ثبت أن ممارسة الرياضة تعزز مستويات السيروتونين.



5 - التأمل.. ربطت دراسة نبين التأمل وزيادة إنتاج الدوبامين، فمجرد الاسترخاء وحيدا مع أفكارك 5 دقائق، والتأمل عن طريق التنفس بعمق، ثم إطلاق الزفير ببطء لدقائق، فقد يساعد هذا على تخليص عقلك تدريجيا من تراكمات اليوم، والنظر إلى الأمور بمنظور أكثر إيجابية، وذلك يُقلل من إنتاج هرمون التوتر (الكورتيزول)، ليحلّ محله الإندورفين المسؤول عن الشعور بالراحة.



6 - السيطرة على التوتر والإجهاد.. توصي جمعية علم النفس الأميركية بأخذ استراحة قصيرة لتخفيف التوتر، وإتاحة الفرصة لزيادة مستويات السيروتونين والدوبامين وحتى الإندورفين.



7 - الحصول على ليلة نوم جيدة.



8 - قضاء بعض الوقت خارج المنزل.



9 - احتساء الشاي الأخضر.