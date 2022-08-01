«بدل الإجازات».. الصرف آلي

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بينما عملت الجهات الحكومية خلال الأشهر الماضية على تجهيز كشوفات طلبات الراغبين بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية جاء خطاب ديوان الخدمة المدنية لها صادما خاصة وأن الديوان ابلغها أنه لا حاجة له بالكشوفات المعدة داخل الوزارات.



وكشفت مصادر لـ النهار أن قطاع نظم المعلومات بالديوان انتهى من مكننة آلية صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة وذلك بعد اصداره تعميمه رقم 10 الخاص بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية والذي يوضح التعديلات التي تمت من خلال النظم المتكاملة تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية 2/2022 ما يمكن كل جهة حكومية من اتخاذ جميع إجراءات صرف البدل النقدي وفقا للشروط المقررة في هذا الشأن دون الحاجة لإرسال كشوف الى ديوان الخدمة للتدقيق عليها.



وأوضحت المصادر ان الديوان سبق وان خاطب الجهات الحكومية مبلغا اياها ان تلك القواعد والشروط والضوابط لم تتضمن بأي شكل من الأشكال إلزاما للجهات الحكومية بتجهيز كشوف للمستحقين لصرف البدل النقدي وإرسالها الى ديوان الخدمة للتدقيق عليها.

وأكدت المصادر ان الديوان وجه الجهات الحكومية الى عدم اتخاذ إجراءات إضافية غير مطلوبة من شأنها تأخير عملية صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية لمستحقيه.

ونوهت المصادر الى ان صرف بدل الاجازات سيكون القرار الأول للحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها حال حل مجلس الأمة.



وأشارت ان الترتيبات أعدت لتخصيص الميزانية الكافية لمبالغ الصرف وذلك بعد ان انتهت الجهات الحكومية من تلقي طلبات الراغبين ببيع اجازاتهم موضحة ان قرار صرفها سيكون قرارا شعبويا تدشن بها الحكومة الجديدة أعمالها.