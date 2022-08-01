الفارس لـ«النهار»: أنجزنا «تعزيز الأمن الغذائي»

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كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، عن أن ملف الأمن الغذائي ستتم مناقشته مع الحكومة المقبلة.

وأشار الوزير في تصريح لـ النهار، إلى أن التقرير النهائي للجنة تعزيز الأمن الغذائي سيتم عرضه قريباً، وذلك في رد منه على تساؤل بشأن الآليات المقترحة من قبل اللجنة لتعزيز الأمن الغذائي في الكويت والتوجه نحو ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال.



وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره بتشكيل لجنة تعزيز الأمن الغذائي برئاسة الفارس وعضوية كل من وزير المالية ووزير التجارة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير البلدية ووزير الكهرباء والماء.

وقالت مصادر إن التقرير النهائي للجنة يوصي بتوسيع رقعة الاستثمار الزراعي محلياً وخارجياً، والاستمرار في سياسة توسيع أسواق الاستيراد وتنوعها لضمان تدفق السلع في أوقات الأزمات، مع ضمان جودتها.

وتم وضع أهداف محددة للجنة تتمثل في النظر في جميع الموضوعات المتصلة بالأمن الغذائي والمائي في الكويت، وبحث المقترحات التي تقدمها الجهات المختلفة في سبيل تأمين وتعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي والمائي في الدولة والإشراف على متابعة الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع منظومة الأمن الغذائي في الدولة وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبلاد،



ووضع الركائز الأساسية لتطوير وتوحيد الجهود الرامية إلى المحافظة على الأمن القومي المحلي، لاسيما المتعلق بالماء والغذاء وسبل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الغذائي لدولة الكويت، ووضع الآلية المناسبة لتلافي العواقب المحتملة أو النتائج المصاحبة لأية أزمات أو كوارث عالمية أو محلية من شأنها الإخلال بمنظومة الأمن الغذائي والمائي.