قبول الجامعة.. «على الهواء مباشرة»

الأولى

أعلنت جامعة الكويت قبول 8891 طالباً وطالبة من الكويتيين وأبناء الكويتيات للالتحاق بكلياتها للعام (2022 - 2023).

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور مشعل الغربللي في تصريح صحافي إنه تم الانتهاء من عملية توزيع طلبات التحاق خريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول في جميع الكليات.



وأوضح الغربللي أنه تم قبول 8502 طالب وطالبة في الفصل الأول من العام الجامعي الجديد وتأجيل قبول 389 إلى الصل الثاني، مشيراً إلى قبول جميع من اختار كل الرغبات المتاحة عند تقديم طلب الالتحاق والمستوفين لشروط القبول في الفصل الأول.