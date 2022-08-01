العراق: الصدريون يغلقون أبواب الحوار.. ودعوات إلى تغيير النظام السياسي

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بغداد - الوكالات: يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم المفتوح داخل البرلمان العراقي، بعد أن اقتحموه ودخلوا قاعته الرئيسة عقب إزالة الحواجز الاسمنتية المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد. فيما تصاعدت الدعوات الداخلية والخارجية للحوار بين مختلف القوى العراقية، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وذكرت مصادر في الإطار التنسيقي أنه تم تشكيل وفد تفاوضي للتواصل مع الأطراف السياسية العراقية لحلحلة الأزمة الراهنة، مشيرة إلى أن الوفد سيقوده هادي العامري زعيم كتلة الفتح المنضوية في الإطار.



لكن مدير مكتب زعيم التيار الصدري في بغداد قال لقناة الجزيرة القطرية أمس: اعتصامنا في البرلمان مستمر ولا مفاوضات مع الإطار التنسيقي، مضيفا أن الاعتصام مفتوح حتى التخلص من زمرة الفساد.

ويقيم أنصار مقتدى الصدر، مجالس عزاء حسينية بداخل مقر البرلمان وبثّت أناشيد عاشورائية دينية عبر مكبّرات صوت وذلك خلال أول أيام شهر محرم في العراق.

وصباح أمس، كان متطوعون يقومون بتوزيع الحساء والبيض المسلوق والخبز والمياه على المعتصمين الذين قضوا ليلتهم الأولى في البرلمان.

وفي حديقة البرلمان، جلس البعض على حصائر تحت شجر النخيل بينما نام آخرون على فرش وأغطية وضعت على أرض المجلس.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح إن الظرف الدقيق الذي يمر به العراق يستدعي التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار.

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى عدم التصعيد، ووجّه قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان.



وقرر الحلبوسي تعليق الجلسات حتى إشعار آخر، وحث رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي القوى السياسية على تقديم التنازلات، وحذّر من أن نار الفتنة ستحرق الجميع.

وبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع الكاظمي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل حماية مقر مجلس القضاء الأعلى.

وحث زيدان والكاظمي جميع الأطراف السياسية على تبني لغة الحوار لمعالجة النقاط الخلافية بينها، واحترام السياقات الدستورية.

في حين عبر مجلس القضاء عن شكره رئيس الوزراء والقوات الأمنية على جهودهم في حماية مؤسسات الدولة والمواطنين المتظاهرين.



وقال زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر إن الوقت قد حان لطي صفحة نظام سياسي أدّى إلى هذه الويلات، وصياغة عقد وطني جديد.

ورأى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن المسؤولية الوطنية والشرعية توجب انتهاج الحوار وتصحيح المسارات.

كما دعا رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني جميع الفرقاء السياسيين في العراق إلى القدوم إلى أربيل (مركز الإقليم) لبدء حوار شامل يفضي إلى تفاهم ينهي الأزمة الحالية التي تشهدها بغداد.

كما طالب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الجميع بالحفاظ على السلم الأهلي ومنع الانزلاق إلى الفوضى.