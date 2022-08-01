سفينة «أوبك».. تبحر اليوم بـ «نوخذة كويتي» للمرة الأولى

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قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص أن لديه تطلعات وأفكار سيقدمها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء تستهدف النهوض بالمنظمة ومواجهة التحديات المستقبلية وأهمها الحفاظ على توزان أسواق النفط واستقرارها.

وأعرب الغيص وهو أول مواطن كويتي ينتخب لهذا المنصب الرفيع عن جزيل الشكر إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على دعم سموهما غير المحدود والثقة السامية به كمرشح البلاد لشغل هذا المنصب.

وأضاف الغيص الذي سيباشر عمله في منصبه الجديد اليوم الاثنين خلفا للنيجيري الراحل محمد باركيندو أن تزكيته من قبل الدول الـ 13 الأعضاء في المنظمة جاءت ثمرة جهود مضنية وعمل دؤوب بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس.

وأشار الى أن اختياره لشغل هذا المنصب المهم يعكس ما تحظى به الكويت من مكانة مرموقة داخل (أوبك) معربا عن تطلعه إلى النهوض بالمنظمة وتطويرها.

ويتولى الغيص مهام منصبه لمدة ثلاث سنوات بعد أن تمت تزكيته كمرشح دولة الكويت لهذا المنصب في الثالث من يناير الماضي في اجتماع وزاري خاص عقد (عن بعد). ويتمتع الأمين العام الجديد لـ (أوبك) هيثم الغيص بخبرة واسعة تمتد نحو 30 عاما في مجال أسواق النفط العالمية والصناعة النفطية وله حضور واسع ومشاركات فاعلة في عدد من المؤتمرات والمحافل الدولية النفطية.