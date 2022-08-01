دخان انتخابي.. بين نواب الاعتصام والعائدين من تركيا

الأولى

تصاعدت ادخنة التشكيك بالاصلاح والتخوين غير المباشرة ما بين نواب الاعتصام وناشطين ومتخصصين من جهة ونواب العفو والتيارات السياسية ومبادرة نبيها نزيهة من جهة مضادة.



ورغم محاولات التقريب بين الطرفين التي لا تشي بنجاح يذكر، تنبأ الصراع الحالي بحدوث تصدعات قد تلحق بالمسار الاصلاحي ونتائج الانتخابات، في ظل اتجاه نواب الاعتصام نحو سيناريو الاسراع باجراء الانتخابات المبكرة دون جلسات خاصة وارجاء الاصلاحات المنضوية في برنامج استقامة واستدامة الى المجلس المقبل لتكون محور وبرنامج للانتخابات، على عكس الاتجاه الاخر الذي مازال يضغط من اجل عقد الجلسات خاصة قبل الانتخابات بشكل يتيح الفرصة للمشاركة بالانتخابات للمحرومين قانونيا من نواب تركيا.



وقالت مصادر نيابية ان حملة التخوين والتشكيك وصلت الى حد تصوير نواب الاعتصام بأنهم يقفون حائلا امام عودة فرص الترشح لنواب تركيا، وان دعمهم لسيناريو الاسراع بالانتخابات المبكرة لا يتصل بالاصلاح والتوجس من محاولات العبث بالجلسات الخاصة.