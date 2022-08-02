loader

إيمانيات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

من مسؤوليَّات المنبر العاشورائي.. عرض قِيم عاشوراء الرُّوحيَّة والأخلاقيَّة

عمار كاظم
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 02 أغسطس 2022

ليس فقط عرض مفاهيم، وإنَّما عرض قِيَم، فعاشوراء قِيَم روحيَّة وقِيَم أخلاقيَّة وقِيَم سلوكيَّة واجتماعيَّة.
فمطلوبٌ من خطاب عاشوراء:

• أنْ يُحصِّن الأُمَّة روحيّاً.
• أنْ يحصِّن الأُمَّة أخلاقيّاً.
• أنْ يحصِّن الأُمَّة سلوكيّاً وتقوائيّاً.
• أنْ يحصِّن الأُمَّة اجتماعيّاً.

• التَّواصل الاجتماعي والتَّحذير من الصِّراعات المدمِّرة.
الصِّراعات الطَّائفيَّة، الصِّراعات المذهبيَّة، الصِّراعات الاجتماعيَّة، الصِّراعات القبليَّة، الصِّراعات العشائريَّة، هذه صراعات يجب أن تنتهي، فعاشوراء جاءت من أجل أن تُلغي الصِّراعات إلَّا صراع الحقِّ والباطل، صراع الإيمان والكفر، صراع الهدى والضَّلال، وأمَّا الصِّراعات الأخرى فيجب أن تنتهي.

• تنشيط العمل الاجتماعي.
• تنشيط التَّكافل الاجتماعي خاصَّة في ظروف الأزمات.
• معالجة المشاكل الاجتماعيَّة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة