حبيب بن مظاهر.. صاحب المواقف المشرفة

إيمانيات

حبيب بن مظاهر بن رئاب أحد أصحاب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن شيوخ التابعين، وحملة القرآن الكريم، ومن علماء المسلمين، إذ رأى النبيّ وسمع حديثه. وكان من القُوّاد الشجعان، نزل الكوفة وصحب أمير المؤمنين علياً (عليه السلام) في حروبه كلها، وتعلم منه علم المنايا والبلايا، ثم التحق بالركب الحسيني فكان على ميسرة الإمام الحسين (عليه السلام) يوم كربلاء وعُمره يومذاك خمس وسبعون سنة.

قام الإمام الحسين (عليه السلام) بثورته العظيمة مع فئة قليلة من أصحابه، فئة وقفت معه حتى آخر رمق وذبت عنه بكل بسالة وشجاعة حتى سقط الواحد منهم تلو الآخر مضرجين بدم الشهادة... لقد مثل هؤلاء الأبطال في وقفتهم تلك ذروة الكمال الإنساني وجسدوا أعلى القيم الإنسانية، فقد آمنوا بالحسين وانظموا تحت لوائه واقتفوا أثر مبادئه السامية فلم يقاتلوا من أجل سلطان أو حكم أو غنائم بل خرجوا مع الحسين وهدفهم هو هدفه ألا وهو الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لقد جمع أصحاب الامام الحسين (عليه السلام) خصالاً نبيلة، تلك هي التي وفقتهم لتلك الصحبة في الركب الحسيني الشريف، ثم لتلك النصرة التي لم تنته الّا عند الشهادة بعد التضحية والفداء، والغضب لله وفي الله.

فكانوا يحامون عن إمامهم أبي عبدالله الحسين سيد شباب أهل الجنّة، بأيديهم وأنفسهم، وألسنتهم، فما يكلم قوم عمر بن سعد الإمام الحسين بعبارات سيئة مسيئة، إلّا انبرى لهم أصحاب الحسين بالرّد عليهم والقامهم حجراً في أفواههم، وكان منهم حبيب بن مظاهر الأسديّ رضوان الله عليه...

وكان من مواقف حبيب يوم أقبل قُرّة بن قيس الحنظلي ّ يُبلغ رسالة عمر بن سعد إلى الإمام الحسين (عليه السلام)، وأراد الرجوع، استوقفه حبيب قائلاً له: ويحك يا قُرّة بن قيس! أنّى ترجع إلى القوم الظالمين! انصر هذا الرجل الذي بأبائه أيدك الله بالكرامة وإيانا معك.

ويوم رأى حبيب قلة أنصار الحسين وكثرة اعدائه، قال للحسين يطلب له النصرة: إنّ ها هنا حياً من بني أسد، فلو أذنت لي لسرت إليهم ودعوتهم إلى نصرتك، لعل الله أن يهديهم ويدفع بهم عنك. فأذن له الحسين (عليه السلام)، فسار إليهم حبيب حتى وافاهم، فجلس في ناديهم وهو أسدي منهم، ووعظهم، وكان مما قال لهم: يا بني أسد، قد جئتكم بخير ما أتى به رائد قومه... هذا الحسين بن علي أمير المؤمنين وابن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد نزل بين ظَهر اتيكم في جماعة من المؤمنين، وقد أطاف به اعدائه ليقتلوه، فأتيتكم لتمنعوه (أي لتحفظوه)، وتحفظوا حرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه، فوالله لئن نصرتموه ليعطينكم الله شرف الدُّنيا والاخرة، وقد خصصتكم بهذه المكرمة لأنّكم قومي وبنو أبي، وأقرب الناس مني رحماً.

فأجابه جماعة، ونهضوا مع حبيب فالتحقوا بالركب الحسيني. ويوم وعظ الإمام الحسين اعداءه بخطبة كان فيها: امّا بعد، فانسبوني من أنا وانظروا... اعترضه شمر بن ذي الجوشن وقاطعه قائلاً: هو يعبد الله على حرفٍ إن كان يدري ما تقول! فأجابه حبيب بن مظاهر من مكانه غَيرةً على امامه: أشهد انّه يعبد الله على سبعين حرفاً، وأنّك لا تدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك! ثم عاد الحسين (عليه السلام) في خطبته.

وتلك المواقف المشرفة، يختتمها حبيب بن مظاهر الأسدي (رضوان الله عليه) بطاعة إمامه والتلبية لدعوته ونصرته، والمثول بين يديه...

