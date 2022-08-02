كيف نبني شخصيتنا من خلال عاشوراء؟

إيمانيات

في عاشوراء نتعلَّم: كيف نُركِّز شخصيتنا على أساس الاسلام، لأنّ الاسلام يريد منّا أن نبني شخصيتنا على الصورة التي يريد الله لنا أن نعيش عليها، لا يجوز للانسان، عندما يريد أن يُربِّي نفسه أو يُربِّي ولده، أن يشعر بالحرّية في أن يختار المفاهيم التي يُربِّي عليها نَفسَه كما نفعل الآن.. نحن نتربّى على صورة القرآن في عاداتنا ومفاهيمنا وسياستنا وأفكارنا ومشاعرنا.

إنّ علينا أن نُميِّز بين ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي.. إنّنا نستمد ملامح الشخصية من الصحيفة والإذاعة والتلفزيون والسينما.. من الأحزاب والمدارس التي تتنوع مناهجها وأساليبها من مناخ غير سليم لتكوِّن إنساننا المسلم، ولذلك نجد المسلم يناقِض نفسَه، وقد يشعر بأنّ هناك جملة أشياء غير منسجمة بسبب التقاط المفاهيم من دون دراسة.

فنحن نحفظ أحكام الصلاة على سبيل المثال؛ ولكننا عندما نتحرك في الحياة لا يكونُ تحركنا من خلال صلاتنا.. أخلاقُنا نستمدّها من مجتمعنا الذي نعيش فيه، وتصبح شيئاً أساسياً في شخصيتنا.. نحن الآن نحاول أن نعطي أفكاراً، لأنّ دور المحاضرات ليس في أن تتعرض لكل تفاصيل القضايا التي نعيشها، إنما يكمن في أن توجِّه التفكير نحو الأسلوب الذي يجب أن يتبعه الانسان في حياته.

على كلّ منّا أن يُوجِّه حياته في هذا الاتجاه عبر القراءة والحوار والندوات الاسلامية وغيرها.. حتى نتمكّن من تصحيح نماذج وجوانب من التفكير والسلوك السائد بيننا ونتساءل هنا: ما مقوِّمات العناصر الاسلامية التي تحكم شخصية المسلم؟

