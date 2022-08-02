محنة الثاني من أغسطس والغزو العراقي

إيمانيات

الوطن هو أغلى شيء في حياتنا لذا يجب علينا أن نحميه وندافع عنه ضد الأخطار والأعداء ونكون دائماً على أتم استعداد للتضحية من أجله وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا في أي وقت. فالوطن هو مكان ولادتك، المكان الذي تربيت ونشأت فيه، فعشت الطفولة والشباب، وقضيت العمر فيه بين جدرانه وأشجاره وربوعه فهو بمثابة البيت الكبير، بيت العائلة، كلمة صغيرة تحمل معاني كبيرة، والوطنية هي الانتماء للوطن، والمحافظة عليه، وعدم نكران لخيره علينا والولاء له والمحافظة على أرضه ومقدراته. أهمية الوطن للإنسان عظيمة فهو المرآة التي تعكس صورتنا أمام العالم، وإليه يكون انتمائنا له، فهو الحامي لنا فهو المأوى والتراث والحضارة، فهو بمثابة القلب والوريد والشريان للحياة.

كما أنّ الحب السائد بين الأفراد دون تفرقة بين عرق ولون وعقيدة هو السبيل إلى ارتقاء الوطن والمحافظة عليه من الأعداء، فبالوحدة والقلب الواحد والمودة بين أبناء الوطن تكون قوة هذا الوطن.

كما إنّ الوطن هو الحضن الدافئ لكلّ إنسان فهو المكان الذي خلقنا بداخله وتفتّحت أعيُنّنا برؤية جماله وامتلأت قلوبنا بحبّه، الوطن أغلى من أيّ شيء في هذه الحياة، في الوطن الحبيب كبرنا وترعرعنا، و أدركنا أنّ الوطن ليس له سعر ولا يُباع.

والقرآن الكريم حفل بالكثير من الآيات التي أظهرت موقع الوطن في حسابات الله سبحانه، عندما اعتبر أنَّ إخراج الإنسان من وطنه، يبرِّر له الجهاد والتّضحية بالنّفس العزيزة من أجله (قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ الله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا) (البقرة/ 264).

فقد جاء الإذن للمسلمين بالقتال بسبب ما تعرَّضوا له من ظلم، ومظهر هذا الظّلم، هو أنهم أخرجوا من ديارهم بغير وجه حقّ. وأكثر من ذلك، فقد قرن القرآن الكريم بين حبِّ الأرض وحبِّ النّفس، فقال: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ) (البقرة/ 84)، فقد اعتبر أنَّ الإخراج من الوطن يوازي قتل النّفس. وهذا التعزيز لحبّ الوطن، هو أمر طبيعيّ في حسابات الله وحسابات الدّين، كونه يتَّصل بهدف وجود الإنسان، وهو إعمار الأرض والبناء، والّذي أشار إليه الله بقوله: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) (هود/ 61).

ونحن عندما نتحدَّث عن حبّ الوطن، فهذا لا يقتصر على وطن المسلمين، بل على أيِّ وطن يسكنه الإنسان، حتى لو كان هذا الوطن ليس بلداً إسلامياً، أو عندما تكون غالبيّته من غير المسلمين، فقيمة الوطن أنّه وطن، بعيداً من هويّته الخاصّة.

ومن واجب أفراد المجتمع التعاون في جميع بقاع الأرض؛ لتتحد كلماتهم وصفوفهم ويصبحوا كالبنيان المرصوص؛ فيستطيعوا إعادة العزة والمناعة لدولتهم وصد الأخطار عنها. بدأت محنة الثاني من أغسطس عام 1990 م عندما قامت وحدات عسكرية ضخمة من جيش النظام العراقي بعبور الحدود الكويتية، حيث نشبت معارك متفرقة بين القوات العراقية والجيش الكويتي انتهت باحتلال دولة الكويت لمدة سبعة أشهر في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقد أبرزت محنة الغزو العراقي مدى تماسك الشعب الكويتي وصموده، ومقاومته للاحتلال، إلى جانب التفافه حول حكومته وقيادته الشرعية... فلا مساومة ولا تفاوض على سيادة دولة الكويت، واستقلالها وسلامة أراضيها وهذا التماسك والوحدة أثار إعجاب العالم بأسره.

الحمد لله الذي جمعنا على أرضنا ولمّ شملنا وشد أزرنا ونصرنا، والرحمة لشهدائنا والفرج لمفقودينا. وقد كان للكويتيين دور كبير في المقاومة والتحرير، حيث شكلت مواجهة هذا الشعب مرحلة فريدة في مسيرة هذا الوطن وكفاح أهله، فقد دفع الكثير من أبناء دولة الكويت وبناتها أرواحهم فداءً لهذا الوطن.

يوم السادس والعشرين من فبراير عام 1991م ، ليس كغيره من الأيام، فهو اليوم الذي اختزل قصة شعب احتلت أرضه فقاوم وانتصر وتحرر.

