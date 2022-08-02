إيمانيات

إذا لاحظنا الانسانية في أي فترة من تاريخها، نجد أنها تتبع نظاماً معيّناً في حياتها، وطريقة محددة في توزيع الحقوق والواجبات بين الناس، وأنها بقدر ما يتوفر لديها من ضمانات لالتزام الأفراد بهذا النظام وتطبيقه تكون أقرب إلى الاستقرار، وتحقيق الأهداف العامة المتوخّاة من ذلك النظام. وهذه حقيقة تصدق على المستقبل والماضي على السواء، لأنها من الحقائق الثابتة في المسيرة الحضارية للانسان على مداها الطويل.

والضمانات منها ما هو موضوعي، كالعقوبات التي تضعها الجماعة تأديباً للفرد الذي يتجاوز حدوده، ومنها ما هو ذاتي، وهو الشعور الداخلي للانسان بالمسؤولية تجاه إلتزاماته الاجتماعية، وما تفرضه الجماعة عليه من واجبات، وتحدد له من حقوق. وعلى الرغم من أنّ الضمانات الموضوعية لها دور كبير في السيطرة على سلوك الأفراد وضبطه، فإنها لا تكفي في أحايين كثيرة بمفردها، ما لم يكن إلى جانبها ضمان ذاتي ينبثق عن الشعور الداخلي للانسان بالمسوؤلية، لأنّ الرقابة الموضوعية للفرد مهما كانت دقيقة وشاملة لا يمكن عادة أن تضمن الإحاطة بكل شيء واستيعاب كل واقعة.

والشعور الداخلي بالمسؤولية يحتاج لكي يكون واقعاً عملياً حيّاً في حياة الانسان إلى إيمانه برقابة لا يعزب عن علمها مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء، وإلى مران عملي ينمو من خلاله هذا الشعور ويترسَّخ بموجبه الإحساس بتلك الرقابة الشاملة. والرقابة التي لا يعزب عن علمها مثقال ذرّة تتواجد في حياة الانسان نتيجة لارتباطه بالمطلق الحقّ العليم القدير الذي أحاط علمه بكل شيء، فإنّ هذا الارتباط بنفسه يوفر للانسان هذه الرقابة، ويُهيِّئ بذلك إمكانية نشوء الشعور الداخلي بالمسؤولية. والمران العملي الذي ينمو من خلاله هذا الشعور الداخلي بالمسؤولية يتحقق عن طريق الممارسات العبادية، لأنّ العبادة واجب غيبي، ونقصد بكونها واجباً غيبياً إن ضبطها بالمراقبة من خارج أمر مستحيل، فلا يمكن أن تنجح أيّة إجراءات خارجية لغرض الإتيان بها، لأنها متقومة بالقصد النفسي والربط الروحي للعمل بالله، وهذا أمر لا يدخل في حساب الرقابة الموضوعية من خارج، ولا يمكن لأي إجراء قانوني أن يكفل تحقيقه، وإنما الرقابة الوحيدة الممكنة في هذا المجال هي الرقابة الناتجة عن الارتباط بالمطلق، بالغيب الذي لا يعزب عن علمه شيء.

والضمان الوحيد الممكن على هذا الصعيد هو الشعور الداخلي بالمسؤولية، وهذا يعني أنّ الانسان الذي يمارس العبادة يباشر واجباً يختلف عن أي واجب أو مشروع اجتماعي آخر، فحين يقترض ويوفي الدين، أو حين يعقد صفقة وينفذ شروطها، وحين يستعير مالاً من غيره ثمّ يعيده إليه، يباشر بذلك واجباً يدخل في نطاق الرقابة الاجتماعية رصده، وبهذا قد يدخل بشكل آخر التحسب لردّ الفعل الاجتماعي على التخلف عن أدائه في اتخاذ الانسان قراراً بالقيام به. وأمّا الواجب العبادي – الغيبي – الذي لا يعلم مدى مدلوله النفسي إلّا الله سبحانه وتعالى، فهو نتيجة للشعور الداخلي بالمسؤولية، ومن خلال الممارسات العبادية ينمو هذا الشعور الداخلي ويعتاد الانسان على التصرف بموجبه.

وبهذا الشعور يوجد المواطن الصالح، إذ لا يكفي في المواطنة الصالحة أن لا يتخلف الانسان عن أداء حقوق الآخرين المشروعة خوفاً من ردّ الفعل الاجتماعي على هذا التخلف، وإنما تتحقق المواطنة الصالحة بأن لا يتخلف الانسان عن ذلك بدافع من الشعور الداخلي بالمسؤولية، وذلك لأنّ الخوف من ردّ الفعل الاجتماعي على التخلف لو كان وحده هو الأساس لالتزامات المواطنة الصالحة في المجتمع الصالح لأمكن التهرب من تلك الواجبات في حالات كثيرة، حينما يكون بإمكان الفرد أن يخفي تخلفه، أو يفسره تفسيراً كاذباً، أو يحمي نفسه من ردّ الفعل الاجتماعي بشكل وآخر، فلا يوجد في هذه الحالات ضمان سوى الشعور الداخلي بالمسؤولية.

ونلاحظ أنّ المرجح غالباً في العبادات المستحبة أداؤها سرّاً وبطريقة غير علنية، وهناك عبادات سرّية بطبيعتها كالصيام فإنه كف نفسي لا يمكن ضبطه من خارج، وتوجد عبادات اختير لها جو من السرّية والابتعاد عن المسرح العام كنافلة الليل (صلاة الليل) التي يطلب أدؤاها بعد نصف الليل، وكل ذلك من أجل تعمق الجانب الغيبي من العبادة وربطها أكثر فأكثر بالشعور الداخلي بالمسؤولية. وهكذا يترسخ هذا الشعور من خلال الممارسات العبادية، ويألف الانسان العمل على أساسه، ويشكل ضماناً قوياً لالتزام الفرد الصالح بما عليه من حقوق وواجبات.