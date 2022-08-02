11.6 % نمواً في أرباح شركة «أولاد علي الغانم»

مال وأعمال

أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات عن تحقيق نتائج مالية استثنائية تخطّت المتوقع للنصف الاول من عام 2022، حيث سجّلت أرباحاً صافية بقيمة 8.80 ملايين دينار كويتي (31.72 فلساً ربحية السهم) للنصف الاول من عام 2022 مقابل 7.89 ملايين دينار كويتي عن الفترة ذاتها من عام 2021، مما يعني نمواً في الارباح الصافية للشركة بنسبة 11.6%.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، المهندس فهد علي الغانم: «تعتبر زيادة الارباح بنسبة 11.6% في النصف الاول من العام نتيجة مالية ممتازة تخطّت التوقعات. نحن فخورون جداً بهذا الانجاز كوننا حققنا أرباحاً صافية بنمو يفوق ما كان متوقعاً اثناء ادراج الشركة، حيث كانت التوقعات آنذاك ان تنمو الارباح بنسبة 6.5%.

وكما وعدنا المستثمرين خلال فترة الاكتتاب أيضاً ستقوم الشركة بتوزيعات نقدية عن النصف الاول من عام 2022 بنسبة 3% أي ما يعادل 23.78 فلسا كعائد على المستثمرين».

وفيما يتعلق بفئة السيارات الاقتصادية أكّد الغانم أن الشركة حققت نمواً استثنائياً في هذه الفئة، حيث بلغ النمو في المبيعات نسبة 56% لعلامة جيلي و82% لعلامة جريت وول موتورز في النصف الاول من العام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعزم الشركة على افتتاح معارض جديدة لها في منطقة الجهراء في الربع الثالث من هذا العام لتقوية انتشارها الجغرافي وزيادة حصتها السوقية.

وختم الغانم: «نحن متفائلون في الحجوزات على السيارات الفاخرة ولدينا حالياً أكثر من 2000 حجز على طرازات بي ام دبليو الفئة السابعة ورينج روفر ورينج روفر سبورت وديفندر، كما نتوقع أيضاً تحسناً تدريجياً في قدرة مصانع السيارات على تلبية احتياجاتنا في الفترة المقبلة. هذا ونسعى جاهدين لزيادة حصة الشركة السوقية في الكويت، ونبحث في الوقت نفسه عن فرص جديدة خارج الدولة في قطاع السيارات».